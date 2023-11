'Čudežni' Alcaraz vse bolj popušča, tokrat je od njega bil boljši Zverev

V torek se bosta v zeleni skupini pomerila zmagovalca nedeljskih obračunov Novak Đoković in Italijan Jannik Sinner ter poraženca Danec Holger Rune in Grk Stefanos Cicipas.

Đoković je pred prvim današnjim posameznim obračunom prejel tudi pokal za naziv številke ena za sezono 2023. To si je zagotovil po zmagi v prvem krogu proti Dancu Holgerju Runeju in ima zdaj neulovljivo prednost pred Alcarazom.

"Prvo mesto na lestvici je krona sezone. To so sanje vsakega tenisača in ena najzahtevnejših nalog našega športa ob naslovu na turnirjih za grand slam," je pred dvobojem Alcaraza in Zvereva po krajši slovesnosti dejal 36-letni Beograjčan.

"Za mano je dolga sezona in stati tukaj mi ogromno pomeni, je pravi blagoslov. Zahvalil bi se celotni ekipi. To je zasluga celotnega štaba, ki mi ves čas stoji ob strani. Komaj čakam, da bom po koncu turnirja z vsemi proslavil. Ponosen sem na ta dosežek," je še dodal Đoković.

Torino, zaključni turnir:

Rdeča skupina:

Alexander Zverev (Nem/7) - Carlos Alcaraz (Špa/2) 6:7 (3), 6:3, 6:4;

Danil Medvedjev (Rus/3) - Andrej Rubljov (Rus/5)