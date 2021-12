Čujec sklenil reprezentančno kariero

Slovenija je v Laškem na prvi od dveh pripravljalnih tekem premagala Poljsko. Slovesno pa je bilo že pred tekmo. "To je nova vloga zame, nisem je še vajen. Težko je gledati tekmo in ne pomagati, a se bo treba privaditi tudi na to. To je moja nova realnost. Rad bi igral, ampak je vse doseglo tak nivo, da moraš temu posvetiti čas in biti pri stvari. Če ni tako, je boljše, da se umakneš. Misel na slovo od reprezentance je z mano že dve leti. Zdaj je napočil čas. V tej sezoni mi preprosto ne uspe ujeti kontinuitete, ki bi jo želel. Grem iz poškodbe v poškodbo, zato je čas, da se poslovim," je ob uradnem reprezentančnem slovesu za uradno stran NZS dejal Kristjan Čujec, ki je pustil velik pečat v slovenskem in evropskem futsalu.



"Glede na to, da je zdaj dokončno jasno, da se Kristjan Čujec poslavlja od reprezentančnega dresa, bi se mu rad zahvalil za vse, kar je dal reprezentanci. Njegove igralske odlike niso bile nikoli sporne. Moram pa ob tem izpostaviti, da ga bom najbolj pogrešal zaradi njegove vloge stran od igrišča. Od njega smo se lahko vsi veliko naučili, krasili so ga izjemno obnašanje, odsotnost individualizma, pripadnost ekipi in skrb za pravi ekipni duh. Na tem mestu: Čujo, hvala še enkrat za vse!" je v imenu reprezentance dodal selektor Tomislav Horvat.

Kristjan Čujec (rojen leta 1988):

– v dresu članske reprezentance Slovenije je zbral 126 tekem, dosegel je 75 golov, debitiral 21. 1. 2007, zadnja tekma za člane Slovenije 19. 6. 2021;

– igral je na petih evropskih prvenstvih, dosegel je pet golov;

– v reprezentanci U21 je zbral 25 nastopov in 19 golov, bil je tudi kapetan;

– danes je član FK Dobovec, s katerim je letos prišel med 16 najboljših ekip v Ligi prvakov, z Dobovcem je bil v tem koledarskem letu državni in pokalni prvak

– v Sloveniji je igral za KMN Puntar in FK Dobovec;

– debi v 1. krogu 1. SFL 2005/2006 (v dresu Puntarja);

– uspešna kariera v tujini (Španija, Italija, Azerbajdžan, Hrvaška), igral je za naslednje tuje klube: Luparense, Asti, Araz, New Team, PesaroFano, Ribera Navarra, Segovia, FC Nacional Zagreb;

– prvi Slovenec v elitni španski ligi – igral je za Cajo Segovio in Ribero Navarro;

– prvi Slovenec na finalnem turnirju Lige prvakov, leta 2014 v dresu Araza zasedel končno 3. mesto;

– Čujec je tudi štirikratni dobitnik zlate žoge (2010, 2014, 2019, 2020), priznanja, ki ga komisija za futsal podeli najboljšemu igralcu v preteklem koledarskem letu.