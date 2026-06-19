Čurin Prapotnik na DP v Mariboru popravil 19 let star slovenski rekord

Anej Čurin Prapotnik je v kvalifikacijah tekel 10,14 sekunde, a z nekoliko premočnim vetrom (+2,6 m/s) za priznavanje rekordov. "Že po tem teku sem vedel, da bom lahko v finalu še hitrejši. Upal sem le, da veter ne bo premočan, kar se ni zgodilo. In sedaj sem zelo vesel rekorda. Še lani sem se mučil na tekmah, na treninge sem včasih težko prišel. Zmanjšali smo nekoliko volumen treningov v tej sezoni, ki so še vedno izvrstni. Zdaj se na tekmah dobesedno igram," je bil zadovoljen Čurin Prapotnik.

Prva trojica sprinterjev je tekla osebne rekorde, drugi je bil Tin Staš Lorbar z 10,34, z dvema stotinkama zaostanka je bil tretji Filip Oiclj. Oba sta ugnala nekaj sicer doslej stalnih članov štafete.