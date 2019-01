Čustva privrela na plano: 'Še vedno ga zelo pogrešam!'

Ni bilo potrebno čakati dolgo na nadvse čustven odziv zmagovalca 20 turnirjev za grand slam Rogerja Federerja, ki se je ob omembi imena svojega prvega trenerja Petra Carterja, ki je eden od najbolj zaslužnih za izjemno kariero zunajserijskega Švicarja, razjokal in dejal: "Zgodba o Petru Carterju je zgodba o izjemni osebnosti in fantastičnemu trenerju, ki je bil prvi, ki je odkril moj talent. Peter je prišel igrati za moj klub v Baslu - Old Boys Tennis Club in hitro postal ena od največjih zvezd v ekipi. Imel sem ta privilegij, da sem se od njega naučil veliko stvari. Bil je ena od najpomembnejših oseb v mojem življenju, a usoda se je na tragičen način poigrala z vsemi, ki smo mu bili blizu. Če se imam komu za zahvaliti za svoje tehnično znanje, je to zagotovo Peter," je z izbranimi besedami o svojem prvem trenerju za ugledno televizijsko postajo CNN dejal 37-letni švicarski teniški igralec, ki se v teh dneh vneto pripravlja na prihajajoči Australian Open v Melbournu, kjer bo branil naslov iz lanskega leta.