Čustveno slovo Stevensa, Boškan blizu državnega rekorda

Slovenski plavalci v Budimpešti so se na SP v 25-metrskih bazenih predstavili v treh disciplinah. Peter John Stevens se je od aktivne kariere poslovil s 36. mestom na 50 m prsno, Katja Fain je bil 18. na 400 m mešano, Sašo Boškan pa se je z 7:45,58 slovenskemu rekordu na 800 m prosto približal na manj kot sekundo in je po jutranjem delu 14.

Peter John Stevens, Sašo Boškan in Katja Fain FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Prva je v vodo skočila Katja Fain in dosegla enako uvrstitev kot na 200 m delfin. Na 400 m mešano je s 4:39,26 za osebnim rekordom zaostala za skoraj natančno štiri sekunde, vseeno pa dosegla izid sezone in bila tudi sama delno bolj zadovoljna kot s tekmo na 200 m delfin. "Boljše je kot v delfinu, želela pa sem si še malo boljši izid, a je tudi ta kar dober. Kot sem že povedala, sem drugače začela s treningi in potreben bo čas," je po tekmi povedala mariborska olimpijka in dodala, da je v vseh štirih slogih plavala malce prepočasi.

"Predvsem v hrbtnem slogu mi je zavesljaj malo ušel in to bom morala malo potrenirati. Trenirala sem dobro, ampak te nove discipline samo tri mesece, za nadgradnjo pa se morajo nabrati treningi in vse se mora poklopiti," je še dejala plavalka, že dobitnica kolajne na 200 m prosto na evropskem prvenstvu in finalistka zadnjega tovrstnega tekmovanja pred dvema letoma v Melbournu, ki je nato iskala napredek v daljinskem plavanju, se vrnila h kravlu, zdaj pa spremembe išče v mešanem plavanju in delfinu. Zanimivo je, da bi za finale danes še vedno zadostoval državni rekord Anje Klinar iz leta 2010 4:30,87. Ker je ostal brez prave podpore zveze, tako ocenjuje plavalec, se je od aktivne kariere poslovil Peter John Stevens. "Veliko je emocij. Pred startom, po startu, zdaj .... Zaključujem nekaj, v čemer sem bil veliko let zelo uspešen. Ne vem še, kaj me čaka jutri, ne poslavljam se od vode, zase bom še plaval, a ne več za reprezentanco. Za Slovenijo sem dal vse od sebe in kdaj tudi kaj dosegel. Vesel sem, da končujem na taki tekmi, boljšega bazena kot je Duna Arena si ne bi mogel izbrati," je po nastopu povedal nekdanji plavalec Triglava, ki zdaj živi in dela v Kopru, kjer pravi, da so ga vsi izjemno lepo sprejeli.

Sašo Boškan FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Z dosežkom 26,91 ni bil posebej zadovoljen. "Cilj je bil boljši dosežek kot v 50-metrskem bazenu, stopnjevanje izida. A štiri mesece sem imel nor urnik, delal sem, treniral, ni me bilo doma, ni bilo regeneracije in to je težko. Za nameček sem imel ta teden tri dni prebavne motnje, izgubil sem moč, kar se pozna. Seveda sem kot vedno dal vse od sebe, tiha želja pa je bil polfinale," je še povedal Stevens. Plavalno pot je začel v kranjskem Triglavu, kasneje pa nastopal za univerzo Tennessee, pa tudi v Nemčiji in Italiji. Kot pravi, bi bil zanj morda izziv le, če bi v olimpijski program sprejeli vse 50-metrske discipline, kar bi ga morda prepričalo, da se skuša uvrstiti v Los Angeles 2028. Sašo Boškan pa je na prvenstvu v Budimpešti edini v reprezentanci, ki kaže odlično formo, ki podira osebne rekorde. V dozdajšnjih nastopih je imel nekoliko nesreče, da je v obeh disciplinah nastopal z najboljšim prijavljenim časom v skupini in sam plaval v ospredju do zmage. Tudi tokrat mu je za državni rekord zmanjkala konkurenca, posebej med 500 in 700 metri, ko je malce popustil. "To čutiš v vodi, skušaš dvigniti ritem, če pa imaš koga ob sebi, to lažje presežeš, saj se v tebi zbudi tekmovalnost." Boškan je tudi v drugem nastopu prepričljivo osvojil prvo mesto v svoji skupini, še drugič pa je brez rekorda bržkone ostal zato, ker se po prehodu iz 200 m prosto na daljše disciplini še navaja, ob sebi pa ni imel konkurence. "Mislim, da je rezultat zelo lep. Škoda, da ni državnega rekorda, a moral sem plavati sam, si sestaviti ritem. Zmanjkala mi je sekunda. Vem, da sem po 500 metrih malo padel, skušal sem dvigniti ritem in tam bi potreboval tekmeca, tako pa bo rekord izziv za drugič. Morda bi bilo danes bolje, če bi plaval v naslednji skupini," pa je po tekmi povedal 19-letni Boškan in razkril, da se s trenerjem dogovarjata tudi o treningih v Zagrebu, kjer bi Kranjčan v prihodnjih mesecih lahko napredoval na "težjih sparingih".

Peter John Stevens je plaval zadnjič v karieri. FOTO: AP icon-expand