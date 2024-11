Čustveno slovo Nadala: Nisem utrujen od igranja tenisa, a moje telo noče več igrati

OGLAS

Rafael Nadal, 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, je v torek odigral svoj zadnji posamični dvoboj. Nadala je s 6:4 in 6:4 premagal Botic van de Zandschulp. Mladi naslednik Nadala Carlos Alcaraz je nato zmagal v drugem posamičnem dvoboju, ko je ugnal Tallona Griekspoora s 7:6 (0), 6:3 in tako ohranil Nadalovo upanje na še en morebitni poslovilni nastop. O usodi Španije je odločala igra dvojic, v kateri je zmaga pripadla Nizozemski. Alcaraza in Marcela Granollersa sta premagala Van de Zandschulp in Wesley Koolhof s 7:6 (4), 7:6 (3).

Nadal je v Malagi igral prvič po izpadu v drugem krogu olimpijskih iger v Parizu, ko ga je premagal Novak Đoković, tudi pred tem pa je v zadnjih dveh letih odigral malo dvobojev. "Bilo je 20 let profesionalne kariere, v kateri ste me vodili skozi dobre čase, v slabih pa ste me spodbujali, da sem še naprej igral," je 38-letni Nadal povedal množici, ki je prišla spodbujat enega največjih teniških igralcev. "Rad bi čestital Nizozemski in se zahvalil celotni španski ekipi, ki je tukaj, ki mi je dovolila, da ponovno igram v Davisovem pokalu. Ni se izšlo tako, kot smo si vsi želeli. Dal sem vse, kar sem imel."

"Resnica je, da nikoli ne želiš priti do te točke. Nisem utrujen od igranja tenisa, a moje telo noče več igrati in to moraš sprejeti. Počutim se super privilegiranega, saj je tisto, kar sem vedno rad igral, postalo moj poklic." Nadal, ki je skupaj s preostalo špansko ekipo s klopi gledal odločilno igro dvojic, je skočil na igrišče, da bi potolažil Alcaraza in Granollersa. Oba sta bila videti obupana, ko sta sedela s sklonjenimi glavami in poslušala krike zmagovalne nizozemske ekipe, ki je slavila uvrstitev v polfinale.

Rafael Nadal je končal športno kariero. FOTO: Profimedia icon-expand

Številni so ostali v dvorani Palacio de Deportes z zmogljivostjo 11.500 gledalcev in še zadnjič vzklikali "Rafa, Rafa, Rafa", medtem ko so čakali, da Koolhof in Van de Zandschulp končata intervju po tekmi. Ko je prišel trenutek, da Nadal zasede osrednje mesto, so mu namenili nov aplavz in več kot minuto dolge ovacije.

Nadalova družina, vključno z ženo Mery Perello, sinom Rafaelom mlajšim, staršema Ano Mario in Sebastianom ter sestro Maribel, je bila na tribunah. Dolgoletni člani njegove ekipe so nosili majice z logotipom Raging Bull (Pobesneli bik), ki je postal njegov vzdevek, navdihnjen z njegovim neuklonljivim borbenim duhom. Po končanem iskrenem govoru v španščini so se glavne luči zatemnile in Nadala je osvetlil reflektor. Nekaj trenutkov je strmel v dvorišče in žvečil ustnico, medtem ko je komaj zadrževal solze.

Rafael Nadal FOTO: AP icon-expand

Naslednji del praznovanja je bila video montaža vrhuncev kariere in osebnih sporočil športnih super zvezdnikov, vključno s teniškimi legendami Rogerjem Federerjem, Novakom Đokovićem, Sereno Williams in Andyjem Murrayjem, skupaj z nogometaši Davidom Beckhamom, Andresom Iniesto in Raulom ter golfistom Sergiom Garcio. Sledil je še en dolgotrajen aplavz, preden je odšel z igrišča in med potjo pošiljal poljube, zadnjič kot profesionalni igralec.

