Cvijić zanikal, da bo ime novega selektorja znano že v sredo

Vodstvo Rokometne zveze Slovenije (RZS) je 27. novembra prekinilo pogodbo s Črnogorcem Veselinom Vujovićemin sporočilo, da bo novega selektorja elitne moške izbrane vrste imenovalo do sredine decembra. V rokometnem zakulisju so mesec dni pred začetkom evropskega prvenstva na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji zaokrožila številna imena možnih Vujovićevih naslednikov, a dejstvo je, da so pogovori vodilnih oseb na RZS z možnimi kandidati minili v najstrožji možni tajnosti in daleč od sojev žarometov.

Na sredinem dnevnem redu seje RZS so le tri točke. Člani predsedstva bodo najprej potrdili zapisnike 64., 65. in 66. seje predsedstva, v drugi točki bodo obravnavali letni plan za leto 2020, najbolj zanimiva pa bo zadnja točka ‒ tekoče zadeve in razno. Generalni sekretar RZS Goran Cvijićje sporočil, da v sredo še ne bo imenovan novi selektor moške reprezentance in da bo v prihodnjih dneh še ena seja članov predsedstva RZS.

Ob tem kaže omeniti, da sta nabor 28 kandidatov za nastop na evropskem prvenstvu med 10. in 26. januarjem 2020 sestavila dosedanji Vujovićev pomočnik Uroš Zormanin direktor reprezentance Uroš Mohorič. Slovenija se bo v skupinskem delu v Göteborgu pomerila s Švedsko, Poljsko in Švico. Po dve najboljši reprezentanci iz skupine F se bosta prebili v drugi del zaključnega turnirja, ki bo nato v Malmöju. Finalni del prvega evropskega prvenstva s 24 nastopajočimi izbranimi vrstami bo v Stockholmu, tekme skupinskega in drugega dela pa bodo še na Dunaju in v Gradcu ter Trondheimu.