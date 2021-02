Celjani pred tekmo z večnimi rivali iz Zagreba: Za nas je to derbi

Te, sicer svoje tretje, si seveda želijo tudi sami, po uspehu v Franciji sta točki namreč potrebni za ohranjanje možnosti za zasedbo šestega mesta. Zmago bo seveda možno doseči le s popolno koncentracijo v igri, željo, borbenostjo in tudi nekaj sreče, na kar je pred tekmo za uradno spletno stran kluba opozoril Tomaž Ocvirk, trener Celja Pivovarne Laško: "Vsekakor smo v Zagrebu odigrali na zelo visokem nivoju, na voljo pa smo imeli tudi vse igralce, kar je v tej sezoni redkost, in žal bo tako tudi na tekmi v torek. A tudi v Nantesu jih nismo imeli, pa so fantje pokazali, da zmorejo. Ne smemo se ozirati na tisto srečanje v Zagrebu, ker razlika ni bila povsem realna, gostje pa bodo vsekakor iskali priložnost, da se oddolžijo za poraz pri njih. Naša naloga je, da se maksimalno pripravimo na tekmo in da smo nanjo in na naloge popolnoma osredotočeni. Dobro delamo, smo v napornem ritmu in narediti moramo vse, da tekmo jutri dobimo. Zagreb bo gotovo prišel bolj svež in spočit. Prišli bodo polni želje po uspehu, zato se ne smemo obremenjevati z njimi, kdo bo prišel in kdo ne ali kdo bo igral pri njih ali pri nas. Osredotočeni moramo biti nase, na svojo igro, fantje so pokazali, česa so sposobni, in verjamem, da bodo tudi tokrat. Za nas mora to biti derbi in k tekmi moramo pristopiti na takšen način. Torej maksimalna koncentracija in maksimalen pristop ter velika želja po zmagi."