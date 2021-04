Cyclingnews: Roglič prvi, Pogačar drugi favorit za zmago na Touru

Kot so pojasnili na cyclingnews.com, so pri tokratnem seznamu upoštevali predvsem rezultate z nedavnih večdnevnih dirk po Baskiji in Kataloniji, seveda pa tudi vse prejšnje izide iz letošnje, pa tudi lanske sezone. Prav v Baskiji sta sePrimož Roglič in Tadej Pogačar prvič letos pomerila med seboj. Obračun in obenem tudi skupno razvrstitev je po preobratu v zadnji etapi dobil izkušenejši Kisovčan, ki je s tem skočil na prvo mesto lestvice favoritov za zmago na prihajajoči dirki po Franciji.

To je bila za Rogliča 13. dobljena etapna dirka v sedemletni karieri, ob tem pa je na zadnjih 12 vselej nosil majico vodilnega vsaj en dan, kar zgovorno priča o tem, kako konstanten je. Pri Cyclingnewsuso zapisali, da je zmaga po Baskiji zanj pomembna predvsem s psihološkega vidika, saj je bil to prvi obračun Rogliča in Pogačarja na večdnevnih preizkušnjah po lanski dirki po Franciji.

"Po udarni predstavi na uvodnem kronometru je Roglič dirko vsaj toliko kot z nogami dobil tudi z glavo. V preteklosti je bil velikokrat žrtev kaotičnih razmer, tokrat pa jih je izkoristil sebi v prid. Ko je Brandonu McNultyju dovolil nositi rumeno majico na četrti etapi, je tvegal, a se mu je splačalo,"so še dodali.

Ne gre pa spregledati dejstva, da je Roglič na šestdnevni dirki nastopil z zelo pomlajeno ekipno zasedbo. Ni bilo ne Seppa KussaneWouta van Aertaali Stevna Kruijswijka, se pa je še kako izkazal 24-letniJonas Vingegaard, ki je na koncu prišel do majice najboljšega mladega kolesarja in skupnega drugega mesta.

Razlika je minimalna, Pogačar je razočaral na kronometru

Pri Cyclingnewsu so nadaljevali, da je Pogačar na drugo mesto njihove lestvice padel po zaslugi dogajanja v Baskiji, a da je razlika med Slovencema – vsaj po doslej videnem v letošnji sezoni – minimalna, zato ne bo nikakršno presenečenje, če bo mlajši član para na stavnicah vse do začetka Toura ostal prvi favorit.