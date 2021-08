Litija do jubilejnega desetega superpokala

FC Litija je novi stari superpokalni prvak. Varovanci trenerja Andreja Dobovičnika so po 6-metrovkah v Dobrepolju porazili FK Dobovec. Litijani so osvojili svoj jubilejni 10. superpokal, Dobovec ostaja pri dveh, izgubil pa je zadnja tri superpokalna srečanja (dvakrat proti Litiji, enkrat proti Siliku). V dresu Litije se je, kot poroča futsal.si, izkazal Gašper Vrhovec, ki je dosegel tri gole v rednem delu, pri 6-metrovkah pa je navdušil vratar Nejc Berzelak. Priznanja, pokale in kolajne sta ekipama podelila Vlado Močnik, predsednik komisije za futsal in član IO NZS, ter Igor Ahačevčič, župan občine Dobrepolje. Ob polčasu je domači župan s spominskimi darili obdaril NZS in oba finalista. V imenu NZS pa je Vlado Močnik tako županu kot klubu FK Dobrepolje izkazal spoštovanje ob prazniku futsala na tem koncu Slovenije.



Vse skupaj pa je bila uvertura v novo sezono 1. SFL, ki se začenja v petek, 3. septembra.