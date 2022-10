Kvalifikacije za EP: Slovenkam najtežja možna skupina

Slovenija odhaja na kvalifikacije po dveh odmevnih zmagah proti Češki, kjer je naša izbrana vrsta pokazala napredek v igri. "Seznam igralk je tak kot za zadnjo reprezentančno akcijo, ko smo s tekmama proti Češki naredili pomemben korak naprej. Dobili smo potrditev, da delamo v pravo smer in da smo napredovali," je ob objavi seznama in pred tokratnim zborom za uradno spletno stran NZS povedal selektor Drago Adamič. "Povsem neobremenjeni odhajamo v kvalifikacije, kjer smo verjetno dobili najtežjo možno skupino. Portugalska je le zaradi smole ostala brez naslova evropskih prvakinj, Italija ne prepušča ničesar naključju, v strokovnem štabu premore 12 ljudi. Tu je še Belorusija, ki pa je nase že opozorila na prejšnjih kvalifikacijah. Radi bi pokazali, kaj smo se naučili, in skušali bomo priti do kake točke," je selektor nekaj besed namenil še kvalifikacijam.

Ženska futsal reprezentanca je, kot poroča uradna spletna stran NZS, doslej odigrala 30 uradnih tekem, s 13 goli je Sergeja Kos prva strelka izbrane vrste. Reprezentanca igra tretje kvalifikacije za evropsko prvenstvo.

Slovenija:

Maja Zajc (FK Lukovica), Valentina Štebih (KMN Slovenske gorice), Ines Kranjc (KMN Slovenske gorice), Rebeka Šnofl (KMN Slovenske gorice), Ana Bucik (ŠD Košana), Anja Žvokelj (ŠD Košana), Maša Novak (ŠD Košana), Urška Kepa (FK Novo mesto), Deja Adamič (ŽNK Celje), Ines Ermenc (ŽNK Celje), Sergeja Kos (ŽNK Celje), Anja Ložar (ŽNK Celje), Tina Jesenovec (ŽNK Celje), Vanja Tanšek (ŽNK Celje).

Kvalifikacije za EP 2023:

Slovenija – Italija

Slovenija – Portugalska

Slovenija – Belorusija