Da so Krimovke v tej sezoni sposobne velikih stvari, so opazili tudi v taboru tekmic

Če se po jutru dan pozna, potem se rokometašicam Krima Mercatorja obeta lepa evropska sezona v Ligi prvakinj. Resda so tudi lansko sezono Ljubljančanke začele enako udarno, a nato v nadaljevanju sezone popustile in se s težavami uvrstile v končnico. Očitno pa je letošnja zasedba Krima Mercatorja, vsaj zdi se tako, končno sposobna uresničiti visoka pričakovanja, ki so vezana na preboj na zaključni Final Four.

Ljubljančanke so po vročem gostovanju v Romuniji, proti Glorii Bistriti jih je pričakala naelektrena atmosfera in polna dvorana, postavile tri zmage v vrsto. Če je bil večji del tekme izenačen, pa so Krimovke ostre zobe pokazale takrat, ko je bilo to najbolj potrebno – v končnici srečanja. S končnih 35:30 so si prislužile novi dve točki in tako v tej sezoni po treh odigranih krogih ostajajo pri polnem izkupičku. Za rokometašice Krima Mercatorja je bila zmaga na zahtevnem gostovanju v Romuniji 140. v zgodovini nastopanja v Ligi prvakov.

Krimovke tudi po tretji odigrani tekmi v Ligi prvakinj ostajajo stoodstotne. FOTO: RK Krim Mercator icon-expand

"Nismo imeli rešitve za njihove zunanje igralke Ano Gros, Tamaro Horacek in Tjašo Stanko," je po izgubljenem obračunu proti serijskim slovenskim prvakinjam dejal strateg Glorie Bistrite Florentin Pera, ki je z ekipo sploh prvič med klubsko evropsko elito. Gloria premierno nastopa v Ligi prvakinj, a je zgodbo začela z dvema uvodnima zmagama. Nato pa so prišle Krimvoke in streznitev ...

Barbara Arenhart, Krim Mercator FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Vidi se, da smo novi med elito. Še se bomo učili in še bomo trpeli. A tudi zmagovali. Mislim, da so proti Krimu odločale evropske izkušnje, ki so na strani tekmic," je poudaril romunski strateg v pogovoru za uradno spletno stran EHF. O Ljubljančankah je na uradni novinarski konferenci po tekmi govoril samo z izbranimi besedami.

"Če me vprašate, potem je Krim med glavnimi kandidati za Final Four in tudi končni naslov. Nisem videl vseh klubov, a Slovenke imajo fantastično ekipo, ki je odlično pokrita na vseh igralnih položajih, ob tem pa zelo izkušena, kar je ključno, predvsem v končnici," je še povedal Pera in dodal, da jih je presenetila brazilska vratarka na vratih Krima Barbara Arenhart, ki v zadnjem času ni dobivala priložnosti, več sta branili Slovenki Amra Pandžić in Maja Vojnovič, saj je ubranila kar 41 % strelov na gol, skupaj pa zbrala spoštljivih 15 obramb.

"Bile smo pripravljene na zahteven obračun in tako je tudi bilo. Polna dvorana je poskrbela, da je bilo vse skupaj še bolj napeto. Presrečne smo, da se domov vračamo z dvema točka," je bila kratka in jasna ena izmed junakinj iz tabora Krima vratarka Barbara Arenhart.