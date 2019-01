Ruski tovornjakar zbil gledalca in peljal naprej

Dirkač Andrej Karginov, mehanik Igor Leonovin navigator Andrej Mokeev, so bili diskvalificirani na letošnji izvedbi relija Dakar, potem ko so zapeljali v skupino gledalcev in enega pri tem tudi poškodovali. Vodstvo dirke je rusko posadko diskvalificiralo, ker se niso ustavili, da bi pomagali ponesrečencem kot velevajo pravila. Dogodek se je sicer zgodil med peto etapo letošnjega relija. Karginov je sicer leta 2014 zmagal reli Dakar, prav tako med tovornjakarji.

"Dirkač je bil diskvalificiran, ker ni ustavil in pomagal ponesrečenemu gledalcu," so v kratki izjavi za javnost zapisali organizatorji najtežjega vzdržljivostnega relija na svetu. 60-letni Južnoafričan, ki se je znašel pod kolesi težkega tovornjaka, naj bi po prvih informacijah utrpel več zlomom na desni nogi. Takoj po nesreči so ga s helikopterjem odpeljali v bližnjo bolnišnico v mesto Arequipa.

'Ni ga videl'

Čeprav bi Rus, ki sploh ni vedel, da je povozil nesrečnika in je za nesrečo izvedel pozneje, gledalce, ti so stali na vrhu vzpona, v prahu težko videl, pa so ga zaradi nepazljivosti izključili s tekmovanja."V času nesreče je Andrej lahko videl le nebo,"so nesrečo komentirali v njegovi ekipi.