Dakar: Sainz in Brabec pred zadnjo etapo še vedno vodilna

Simon Marčič – v tokratni etapi je za zmagovalcem zaostal uro, 29 minut in 24 sekund – je v skupnem seštevku 50. (+15:08:13).

Carlos Sainz, ki je na poti do svoje tretje zmage na Dakarju, je s sovoznikom Lucasom Cruzom (Mini) etapo, ki je imela 379 km hitrostnih preizkušenj, končal osem minut in tri sekunde za Stephanom Peterhanslom. Francoz je bil na cilju v času štirih ur, 14 minut in 11 sekund. Drugi je bil KatarecNasser Al-Attiyah (Toyota) z desetimi sekundami zaostanka.

Sainz ima po 41 urah in skoraj 38 minutah skupno doslej porabljenega časa na reliju 10 minut in 17 sekund prednosti pred branilcem lanske skupne zmage Al-Attiyahom, ki je s sovoznikom Matthieujem Baumelom iz Francije na skupnem drugem mestu. Njun zaostanek bi bil za vodilnima manjši, vendar sta med tekmovanjem dobila tri minute kazenskega pribitka.

Na skupnem tretjem mestu sta Peterhansel in njegov portugalski sovoznik Fiuza (+10:23). Peterhansel je reli Dakar dobil trinajstkrat, od tega sedemkrat med avtomobilisti in šestkrat med motociklisti.