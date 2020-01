Dakar terjal še drugo žrtev: Nizozemec podlegel poškodbam

Oseminštiridesetletni motociklist se je ponesrečil 16. januarja, po padcu pa so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Riadu. Pozneje so ga prepeljali na zdravljenje v domovino, toda poškodbe so bile prehude. Starver je tretjič nastopal na tej dirki.

Prireditelji relija so sporočili, da jih je njegova družina o smrti dirkača obvestila danes. "Želimo izraziti sožalje celotne karavane Dakarja njegovi družini in prijateljem,"so še dodali prireditelji dirke, ki je letos prvič potekala v Savdski Arabiji.

Med dirko je življenje izgubil tudi izkušeni portugalski motociklist Paulo Goncalves, ki je podlegel hudim poškodbam po padcu v sedmi etapi. Goncalves in Straver sta postala 25. in 26. dirkaška žrtev relija v njegovi več kot štiri desetletja dolgi zgodovini, v teh letih pa je umrlo še več deset spremljevalcev, novinarjev in gledalcev.