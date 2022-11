Dalić izbral reprezentanco za SP, na seznamu vsi najboljši z Modrićem na čelu

Svetovni podprvaki bodo svojo pot na letošnjem mundialu začeli 23. novembra proti Maroku, nato pa bosta sledili tekmi s Kanado (27. november) in Belgijo (1. december). Na seznamu je 26 igralcev, selektor je ob izboru dejal: "Sem optimist, verjamem v našo reprezentanco. Verjamem v svoj štab in svoje delo. Pričakovanja so velika, vsi od nas pričakujejo velike stvari, pričakujem jih tudi jaz, a moramo biti realni in objektivni, deset ali 12 reprezentanc upa na svetovne prvake. Želim razbremeniti igralce, razmišljali bomo tekmo za tekmo, smo polni samozavesti, sploh po nastopu v Ligi narodov."

"Liga narodov nam je dala pravico do visokih pričakovanj, odigrali smo vrhunske tekme in smo upravičeno optimistični. So pa še druge reprezentance, ki imajo takšne ambicije, najpomembnejša je prva tekma z Marokom. Najpomembneje je priti iz skupine, ves fokus je na Maroku. Kaj bo potem, bomo videli. Kakovost je, zadnje tekme so pokazale, da smo pravi, dvignili smo se po Franciji, Danski in Avstriji. Bog daj, da se ta vikend nihče ne poškoduje, da odidemo popolnoma pripravljeni in damo vse od sebe. Ne bom ustvarjal pritiska ali ga sprejel. Velika stvar je, da smo na SP, dajmo vse od sebe korak za korakom," je realist Dalić.

"Vsi se moramo postaviti v interes reprezentance. Ko pridemo v reprezentanco, zastopamo hrvaški narod, ne samo sebe. Znano je, da so nekateri zaradi tega odpadli. Vsak mora sprejeti svojo vlogo in če kdo tega ne spoštuje, ga bom moral poslati domov. Tega ne bi želel, a popuščanj in sentimenta ni, in če kdo tega ni pripravljen sprejeti, bo moral izpasti kot ostali z dvajsetimi igralci. Za vse moramo poskrbeti. Vsak igralec mora dati vse za Hrvaško, ne glede na to, ali je odigral minuto ali je sploh ni, vsi morajo podpirati to našo zgodbo," je odločen hrvaški selektor, ki veliko stavi na moštveni duh in reprezentančni duh.

Na seznamu, Zlatko Dalić je od 34 sprva vpoklicanih prečrtal osem igralcev, so ostali vratarji Dominik Livaković (Dinamo), Ivica Ivušić (Osijek) in Ivo Grbić (Atletico Madrid). Branilci so Domagoj Vida (AEK), Dejan Lovren (Zenit), Borna Barišić (Rangers), Josip Juranović (Celtic), Joško Gvardiol (RB Leipzig), Borna Sosa (Stuttgart), Josip Stanišić (Bayern), Martin Erlić (Sassuolo) in Josip Šutalo (Dinamo).

Med vezisti so na Dalićevem spisku: Luka Modrić (Real Madrid), Mateo Kovačić (Chelsea), Marcelo Brozović (Inter), Mario Pasalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Lovro Majer (Rennes), Kristijan Jakić (Eintracht) in Luka Sučić (RB Salzburg). V napadu pa bo hrvaški selektor lahko računal na Ivana Perišića (Tottenham), Andreja Kramarića (Hoffenheim), Bruna Petkovića (Dinamo), Mislava Oršića (Dinamo), Anteja Budimira (Osasuna) in Marka Livajo (Hajduk).