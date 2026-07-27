Dalila Jakupović in Nika Radišić do (skupnega) uspeha kariere

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Dalila Jakupović in Nika Radišić sta zmagovalki turnirja serije WTA 250 v Hamburgu. Slovenki sta v finalu po izjemnem preobratu premagali prvi nosilki turnirja, Belgijko Magali Kempen in Rusinjo Aleksandro Panovo, s 5:7, 6:3 in 10:5 ter osvojili največji skupni naslov v karieri.

Za 35-letno Jakupović je bil finale v Hamburgu šesti na najvišji ravni turnirjev dvojic. Naslov je osvojila v Istanbulu leta 2017 skupaj z Ukrajinko Nadijo Kičenok ter z Irino Hromačevo leto pozneje v Bogoti.

Dalila Jakupović FOTO: Damjan Žibert

Z Radišić sta skupaj že igrali v dveh finalih nižje ravni (WTA 125), in sicer sta lani izgubili v Ljubljani, prejšnji mesec pa sta slavili v Brescii. Za 26-letno Radišić je bil današnji finale prvi na ravni WTA 250, pred tem je bila štirikrat v finalu turnirjev WTA 125.

Po naslovu na turnirju serije WTA 125 v Brescii sta Slovenki tokrat naredili še korak naprej in prvič skupaj osvojili turnir serije WTA 250. Do lovorike sta prišli povsem zasluženo, potem ko sta skozi ves teden prikazovali odličen tenis, v finalu pa navdušili še z izjemno psihološko trdnostjo.

Čeprav sta po izenačenem prvem nizu ostali praznih rok, ju izgubljeni uvodni del igre ni zmedel. Že v prvem nizu sta dokazali, da sta povsem enakovredni prvima nosilkama, v nadaljevanju pa sta vztrajali pri svoji prepoznavni igri – preprosti, odločni in izjemno usklajeni. Nagrada je prišla v drugem nizu, ki sta ga dobili s 6:3, odločitev o zmagovalkah pa je padla v super tie-breaku.

Prav tam sta Jakupović in Radišić pokazali, zakaj sta si zaslužili naslov. Ob zaostanku z 2:5 nista popustili niti za trenutek. Zbrano, pogumno in brez napak sta nanizali kar osem zaporednih točk ter dvoboj zaključili z zmago 10:5. Bil je zaključek, ki je najbolje ponazoril njun značaj in kakovost skozi ves turnir.

Nika Radišić do najboljše uvrstitve, Dalila Jakupović se vrača med najboljših 100

Uspeh je pomembno vplival tudi na lestvico WTA med dvojicami. Dalila Jakupović se po odličnih predstavah vrača med najboljšo svetovno stoterico in bo zasedala 90. mesto. Nika Radišić pa bo z novo najboljšo uvrstitvijo v karieri napredovala na 72. mesto sveta. Za slovensko dvojico je to že drugi naslov v letošnji sezoni, po zmagi v Brescii pa zdaj prihaja še največji uspeh njunega skupnega nastopanja.