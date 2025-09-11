Svetli način
Dalila Jakupović po izgubljenem nizu 'padla', Kaja Juvan gladko naprej

Ljubljana, 11. 09. 2025 12.53 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Tretji dan teniškega turnirja WTA 125 Zavarovalnica Sava Ljubljana sta v posamični konkurenci nastopili dve Slovenki, v tretje kolo pa se je uspelo uvrstiti peti nosilki turnirja v Tivoliju Kaji Juvan. Izgubila je 35-letna Dalila Jakupović, ki je po nesrečno izgubljenem uvodnem nizu po podaljšani igri, v nadaljevanju dvoboja močno popustila. Jeseničanko je v dveh nizih ugnala 24-letna Poljakinja Maja Hvalinska.

Dalila Jakupović
Dalila Jakupović FOTO: Damjan Žibert

Kaja Juvan je uspešno opravila dvoboj osmine finala turnirja WTA 125 v ljubljanskem Tivoliju. Po dnevu premora zaradi dežja je 25-letna Ljubljančanka gladko, s 6:0 in 6:3 odpravila Italijanko Giorgio Pedone. Za preboj med najboljše štiri bo peta nosilka lopar prekrižala z Madžarko Amarisso Toth. Medtem pa je v osmini finala izpadla Dalila Jakupović, ki je morala priznati premoč Maji Hvalinski. Poljakinja je bila boljša s 7:6 (4) in 6:2.

Izid, WTA 125 Zavarovalnica Sava Ljubljana, 3. kolo:
Maja Hvalinska (Pol) - Dalila Jakupović (Slo) 7:6, 6:2.
Kaja Juvan (Slo) - Giorgia Pedone (Ita) 6:0, 6:3;

