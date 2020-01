Kvalifikacije v Melbournu: Dalilo Jakupović zaustavil gost dim

Takoj po dvoboju sicer še ni moč trditi, da je bil za njene težave z dihanjem kriv močno onesnažen zrak, a številne igralke in trenerji soDalili Jakupović stopili v bran in pozvali organizatorje, da v takšnih razmerah ni moč igrati. Po več mesecih katastrofalnih požarov na peti celini, se je kakovost zraka v Melbournu močno poslabšala in postala ena najslabših na svetu, avstralske oblasti so jo označile za "tvegano za zdravje". Prebivalcem so mestne oblasti Melbourna naložile, naj ostanejo doma, zapirajo okna in vrata in domačim ljubljencem močno omejijo gibanje na prostem. A organizatorji prvega grand slama sezone so zatrdili, da spremljajo kakovost zraka in da imajo sodniki dvobojev moč, da zaustavijo dvoboje, da bi zaščitili zdravje igralcev. "Treninge smo začasno zaustavili zaradi slabe kakovosti zraka. A pogoji se izboljšujejo, spremljamo jih ves čas," so sporočili organizatorji.