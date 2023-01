Dall'Igna: Konkurenti? Quartararo in Marquez brez dvoma, pozor na Aprilio

'Pecco in Enea? Pričakujem odlično sodelovanje'



Francesco Pecco Bagnaia in Enea Bastianini. Dirkača, ki bosta glavna aduta Ducatija v prihajajoči sezoni. Za Bastianinija bo to prva sezona na tovarniškem dirkalniku, Bagnaia pa bo branil laskavi naslov. "Spomnim se nekaj zanimivih dvobojev, ki sta jih imela lani. A prav vsi so se končali na pošten način. Gledali smo njune viteške dvoboje, ki pa nikoli niso šli čez mejo. Verjamem, da bo tudi v naslednji sezoni tako. Oba sta zelo ambiciozna mlada fanta, ki priznavata zgolj vrhunske rezultate in od tega ne odstopata. In to so značilnosti, ki jih imam pri naših fantih še kako rad. Prepričan sem, da bosta pazila drug na drugega, a do nepredvidljivih trenutkov na dirkah bo gotovo prišlo. Sta agresivna dirkača, ki bosta lovila najvišja mesta. Mislim, da lahko takšen način razmišljanja prinese vrhunske rezultate obema," je za Corriere Dello Sport še dejal šef rdečih. "Pričakujem pa sodelovanje v paddocku, saj smo vendarle ista ekipa. Skupni cilj je, da imamo čim boljši dirkalnik – in tu lahko Enea in Pecco še kako pomagata. Fanta sta pametna in se zavedata, da le sodelovanje lahko prinese rezultate nam vsem. In ja, v prihajajoči sezoni nas zanima le naslov prvaka. Tako ekipno kot tudi posamezno," ni ovinkaril Luigi Dall'Igna.



Moštva in dirkači razreda motoGP v sezoni 2023:

Monster Energy Yamaha: Fabio Quartararo in Franco Morbidelli

Gresini Racing MotoGP: Alex Marquez in Fabio di Giannantonio

Ducati Lenovo Team: Francesco Bagnaia in Enea Bastianini

Prima Pramac Racing: Johann Zarco in Jorge Martin

KTM Factory Racing: Jack Miller in Brad Binder

Repsol Honda Team: Marc Marquez in Joan Mir

Tech3 GASGAS Factory Racing: Pol Espargaro in Augusto Fernandez

RNF MotoGP Team: Miguel Oliveira in Raul Fernandez

Aprilia Racing: Aleix Espargaro in Maverick Vinales

LCR Honda: Alex Rins in Takaaki Nakagami

Mooney VR46 Racing Team: Luca Marini in Marco Bezzecchi