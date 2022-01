Damon Hill o Hamiltonovi odločitvi: Osmi naslov je prevelika skušnjava, da bi odnehal

Podobno usodo zadnje dirke je leta 1994 občutil legendarni britanski dirkač Damon Hill, ki je po kontroverznem trčenju z Michaelom Schumacherjem ostal brez naslova prvaka za vsega točko. A kot pravi, razočaranje ni bilo tako veliko, da bi imel po tem težavo vrniti se v karavano naslednjo sezono. "Res sem si želel osvojiti naslov prvaka. Lewis jih je sicer osvojil že sedem, kar je malce drugače," je v pogovoru za Sky Sports F1 dejal legendarni Damon Hill. Ta je svoj edini naslov v formuli 1 nato le dočakal v sezoni 1996.

Lewis Hamilton je resda star že 37 let, a v karavani formule 1 smo videli že kar nekaj starejših obrazov, ki so se uspešno kosali z mlajšimi dirkači. In Britanec je v zaključku aktualne sezone dokazal, da je z ekipo Mercedes lahko najhitrejši na stezi. Na koncu ga je najverjetneje varnostni avto stal rekordnega osmega naslova, kar ga je zagotovo zelo bolelo. "Resda gre njegova kariera proti koncu, resda ima kar veliko let, toda ima še veliko v sebi. Lahko bi pomislil tudi na to, da je naredil vse, kar je lahko. Toda prepričan sem, da je ta osmi naslov prevelika skušnjava. Prepričan sem, da se bo želel vrniti, ko bo vse to prespal in se spočil," je zaključil danes 61-letni Hill.