Dan četrtih mest Slovenije

Martina Zdauca je v tekmi za bronasto medaljo v hitrostnem zbijanju s 44:36 premagal Hrvat Marin Miličević. Primorec je pred tem v polfinalu s 43:45 izgubil proti Francozu Alexandru Chiratu. Nina Volčina je v polfinalu hitrostnega zbijanja izgubila s Turkinjo Inci Ece Öztürk z 28:34, v boju za bron pa je nato klonila še proti Italijanki Sereni Traversi, bilo je 36:38. Lucija Hribar je bila četrta v finalu mnogoboja, 14. pa Sara King. V sredo bodo finalni nastopi telovadk po orodjih, Tjaša Kysselef bo nastopila na preskoku, Lucija Hribar in Zala Trtnik pa na dvovišinski bradlji.

Slovenski vaterpolisti, Matija Bernard Čanč je edini dal dva gola, so na zadnji tekmi skupinskega dela s 6:11 izgubili s Črno goro in končali na tretjem mestu v skupini B. V sredo bodo igrali tekmo z Grčijo v razvrstitvi od petega do osmega mesta. Rokometaši so izgubili tudi drugi dvoboj predtekmovalne skupine A, s 34:36 (12:22) jih je premagala Tunizija. Precej boljši drugi polčas je bil premalo za preobrat in končni uspeh. Staš Slatinek Jovičić je bil s sedmimi goli prvi strelec slovenske izbrane vrste.

Peter Hribar, Ana Tofant in Katarina Stražar so izgubili prve dvoboje ekipnega tekmovanja v namiznem tenisu, Tofantova in Hribar sta dobila drugega. Zmagal pa je Deni Kožul. Dan potem, ko je v odločilnem dvoboju zagotovil Sloveniji zlato v ekipnem delu, je s 4:1 ugnal Ciprčana Mariosa Yiangoua, nato pa še s 4:3 Italijana Mihaia Razvana Bobocico.

V badmintonu se je v četrtfinale uvrstil Andraž Krapež, po zmagi v prvem krogu je v osmini finala z 2:0 premagal Egipčana Adhama Elgamala. Petra Polanc je prvi dvoboj izgubila z 0:2 kot tudi Nika Arih in Miha Ivanič. Teniška igralca Sebastian Dominko in Maj Premzl sta v četrtfinalu v paru izgubila, z 2:0 v nizih sta bila boljša Maročana Elliot Joseph Jean Benchetreit in Adam Ralph Kalifa Moundir.

V jadralnem razredu ilca 7 je Žan Luka Zelko po dveh dneh skupno na četrtem mestu, Liamu Orlu trenutno skupna uvrstitev kaže 21. mesto, vendar je pri njem v ponedeljkovem drugem plovu prišlo do napake v rezultatih. Ti kažejo, da je bil diskvalificiran, regatni odbor pa še ni obdelal zahteve za popravek uvrstitev. Lin Pletikos je v razredu ilca 6 po dveh dneh skupno na devetem mestu, prav tako je na skupno devetem mestu med jadralkami na deski razreda iqfoil tudi Lina Eržen.