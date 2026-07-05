Dan, ko strehe postanejo tribune, ceste pa dirkališča

Še preden bi se lahko podali na progo, so dirkalniki drug za drugim "izgubili" kolesa. Začasno, seveda. V servisni coni so njihovi mojstri budno bdeli nad dirkalniki, preverjali gume, loščili opremo ter pripravljali teren za napet boj na progi.

icon-chevron-right 1 12 icon-chevron-right Priprave pred začetkom dirke 24ur.com

Priprave pred začetkom dirke 24ur.com

Priprave pred začetkom dirke 24ur.com

Priprave pred začetkom dirke 24ur.com

Priprave pred začetkom dirke 24ur.com

Avtomobilistični navdušenci napolnili Železnike 24ur.com

Avtomobilistični navdušenci napolnili Železnike Bruno Sotenšek

Avtomobilistični navdušenci napolnili Železnike 24ur.com

Avtomobilistični navdušenci napolnili Železnike 24ur.com

Avtomobilistični navdušenci napolnili Železnike 24ur.com

Avtomobilistični navdušenci napolnili Železnike 24ur.com

Avtomobilistični navdušenci napolnili Železnike 24ur.com























Prvi dan 13. izvedbe Rally Železniki je avtomobilističnim navdušencem – tako tistim v kovinskih zvereh kot ostalim, ki so lov na sekunde spremljali od zunaj (nekateri so polnili travnike in zaraščene ovinke, drugi so splezali na avtomobile ali pa kar na strehe hiš) – ponudil štiri hitrostne preizkušnje (dve različni, ki sta se ponovili). A vsaj enemu dirkaču dirkaški program očitno ni zadostoval.

Preden je sedel za volan si je Aljoša Makarovič ogledal dirko. FOTO: Rally Nova Gorica

Ko so torej ekipe posadk marljivo delale, organizatorji urejali še zadnje stvari pred ceremonialnim startom, večina dirkačev pa je pred začetkom bodisi počivala bodisi opravljala še zadnje kalkulacije, se je Aljoša Makarovič sproščeno zibal v viseči mreži, na svojem mobilnem telefonu pa spremljal povsem nepovezano dirko. Suveren v svoj nastop v Železnikih, kjer se je pomeril že večkrat, je ocenil, da bo koristneje, če pred začetkom na ta način "očisti" glavo.

Kjer se je lani zalomilo, bo skušal letos nadoknaditi

Dirkače so letos čakali povratniki in tudi novosti. Po sanaciji cestišča se je namreč po nekaj letih vrnil brzinec Petrovo Brdo, že prvi dan pa so se morali dirkači na hitrostni preizkušnji Valentin soočiti tudi s še nepoznanim terenom. Če je večina sicer uspela držati hiter in zgoščen tempo, ki so ga narekovali organizatorji, pa je nekaterim drugim povzročil tudi težave. Po prvem dnevu je odstopilo osem dirkačev, še trije so dobili kazen – med njimi tudi eden od favoritov Marko Grossi.

"Zgrešena etapa. S Taro sva med brzinci pozabila, da bi morala iti natočiti gorivo, in dobila kazen," nam je povedal ob zaključku prvega dirkaškega dne. Poleg finančne kazni sta tako dobila še pribitek 10 sekund ter po prvih štirih hitrostnih preizkušnjah pristala na sedmem mestu. "To je del tega športa. Četudi bom dirko zaključil na četrtem mestu, bom zadovoljen. Bom pa v nedeljo zagotovo napadal tretje mesto," je napovedal.

A poleg borbe za stopničke ga danes čaka še ena preizkušnja – brzinec Podlonk. Prav na njem se jima je s sovoznico Taro Berlot zgodila huda nesreča. "Vhod v ovinek je bil cel v pesku. Hotel sem se ogniti, prebil sem gumo in se s tem avtom 'zaklal'. Odneslo je zadek, avto je odbilo v brežino in na streho, potem sva se skotalila navzdol," je po hudem izletu s proge med drevesa lani povedal Grossi. Prav v Podlonku pa bo, kot nam je povedal, zdaj nekoliko tvegal in poskusil postaviti dober čas, nato pa razliko držati vse do konca. "Ko bom v tem zavoju, bom verjetno nekoliko bolj pritisnil bremzo, kot sem jo prej. Ampak to je del tega športa, imel sem že več hujših nesreč in vedno sem šel naprej. Tudi tokrat bom. Napadal bom ostale fante in se skušal uvrstiti čim višje," je obljubil.

icon-chevron-right 1 11 icon-chevron-right 13. Rally Železniki 24ur.com

13. Rally Železniki 24ur.com

13. Rally Železniki 24ur.com

13. Rally Železniki 24ur.com

13. Rally Železniki 24ur.com

13. Rally Železniki 24ur.com

13. Rally Železniki 24ur.com

13. Rally Železniki 24ur.com

13. Rally Železniki 24ur.com

13. Rally Železniki 24ur.com

13. Rally Železniki 24ur.com





















Nekoliko bolj adrenalinski zaključek prvega dne sta gledalcem priskrbela Vasja Miklavčič in Martin Černigoj, ki sta na zadnji hitrostni preizkušnji z dirkalnikom zadela kup drv ter poškodovala celotno levo stran dirkalnika. "Denarnica bo bolela," sta priznala, a na srečo jo je odnesla zgolj pločevina, ki pa sta jo uspela do konca prvega dneva poklepati. Danes tako nadaljujeta z dirko.

Bitka za vrh

Boj za prvo mesto se odvija med zmagovalcema prvih dveh relijev za državno prvenstvo – Rokom Turkom, ki je zmagal v Vipavski dolini, in Markom Škuljem, ki je slavil v Velenju. Na sobotnih brzincih je sicer kraljeval Turk, ki je z vsako preizkušnjo več nekoliko povečal prednost pred svojim prvim napadalcem.

A tudi pri njima ni šlo vse povsem gladko. "Morda je prav ta drugi brzinec Valentin predstavljal nekolikšno presenečenje za vse. Najbrž ni nihče pričakoval tako malo oprijema," je dejal Turk in spomnil na zgodbo iz Velenja, ko so številni dirkači izpostavili prav slab oprijem na cestišču. Sicer pa je preizkušnjo opisal kot dinamično in lepo, Petrovo Brdo pa kot "avtocesto" z nekaj ovinki na koncu.

Glede dvoboja s Škuljem pa: "Rekel je, da pred vsakim ciljem dve sekundi zabremza, zato je na vsaki dve sekundi za mano. Ne vem, ali mu je za verjeti ali ne." Pred mladim voznikom si je uspel namreč po prvem dnevu pridobiti devet sekund prednosti.

Škulj medtem o svoji vožnji: "Že od prve hitrostne preizkušnje vse poteka tako, kot mora, a morda (s sovoznikom Urošem Ocvirkom) tokrat igrava na nekoliko bolj varni strani. Imela sva dve rezervni gumi, ostali so povečini s seboj imeli le eno. To je morda prineslo neko izgubo časa." A v nedeljo namerava zaostanek najmanj zmanjšati, zagotovo pa puške v boju za zmago še nista vrgla v koruzo. Prednost, ki si jo je zagotovil na reliju v Velenju, namerava ohraniti oz. jo še povečati.

Vzpon domačina

Med junaki dneva je medtem tudi Gašper Kos (sovoznik Aleksander Zvenik), v katerega upe polaga domače društvo Omikron +. Če je HP Valentin torej številnim povzročala težave, pa si je domačin na njej priboril več kot pol minute prednosti v diviziji 2 ter se v generalni razvrstitvi z začetne številke 22 zavihtel na visoko šesto mesto.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right 13. Rally Železniki 24ur.com

13. Rally Železniki 24ur.com

13. Rally Železniki 24ur.com

13. Rally Železniki 24ur.com

13. Rally Železniki 24ur.com

13. Rally Železniki 24ur.com

13. Rally Železniki 24ur.com

13. Rally Železniki 24ur.com

13. Rally Železniki 24ur.com

















V diviziji 2 torej precej za njima drugo mesto zasedata Mitja Velkavrh in Nina Gorenc Velkavrh, na tretjem mestu pa je tandem Miklavčič-Černigoj. V diviziji 1 vodita Alan Pajk in Enej Bobič, v diviziji 1A Matej Aubreht in Pia Ramšak, v diviziji 3 Aljaž Rovan in Hana Vihtelič, v diviziji 4 pa Ambrož Kavs in Nejc Cencič.