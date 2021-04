Dan za odločitev na dirki po Baskiji: Pogačar in Roglič po končno zmago

V skupnem seštevku je po petih etapah v vodstvu Američan Brandon McNulty (UAE Team Emirates), 23 sekund zaostaja najboljši Slovenec Primož Roglič(Jumbo-Visma). Glede na majhne razlike je v igri za skupno zmago vsaj ducat kolesarjev, med njimi pa je v dobrem položaju tudiTadej Pogačar (UAE Team Emirates). V skupnem seštevku na petem mestu zaostaja 43 sekund. Med Rogličem in Pogačarjem sta še Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) z 28 in Španec Pello Bilbao (Bahrain Victorious) s 36 sekundami zaostanka za vodilnim. Taktika Pogačarjevega in McNultyjevega moštva je v četrtek uspela do potankosti, saj je mladi slovenski zvezdnik nadzoroval tekmece, medtem ko je rumeno majico po uspelem pobegu manjše skupine oblekel McNulty. S tem ima ekipa, v kateri po Baskiji nastopa tudi Jan Polanc, dve močni žezli v ognju za današnjo kraljevsko etapo.

Ta se bo začela v Ondarroi in končala na Arrateju, kjer je lani na dirki po Španiji v prvi etapi slavil Roglič. V kolikor bo želel ponoviti uspeh iz leta 2018, ko je slavil po Baskiji, bo moral 31-letni Kisovčan napadati in hkrati nadzorovati tekmece za sabo v skupnem seštevku, predvsem Tadeja Pogačarja, ki je poleg starejšega rojaka na tej dirki doslej prikazal največ na zahtevnih vzponih.

Zadnja etapa se bo začela ob 14.42, v cilju pa bodo najboljši okoli 17.30.