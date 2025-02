Danci ogorčeni nad umazano igro Hrvatov: Rokometa se ne igra tako

Danski rokometaši so na nedavnem svetovnem prvenstvu v rokometu še četrtič zapored osvojili naslov svetovnih prvakov. V finalu so bili z 32:26 boljši od hrvaške reprezentance in se utrdili na svetovnem rokometnem prestolu. A skoraj bolj kot nov naslov Dancev odmevajo kritike na igro Hrvatov, ki jo novi stari svetovni prvaki ocenjujejo za nešportno in umazano.

V finalu svetovnega rokometnega sta se pomerili Danska in Hrvaška, svetovno krono pa so znova osvojili Danci.

Danci četrtič zapored proslavljajo naslov svetovnih prvakov, ob tem pa ogorčeno kritizirajo igro hrvaških rokometašev, ki je bila po njihovem mnenju izjemno umazana. Že v 19. minuti tekme je za nešportno potezo poskrbel Marko Mamić, ko je v želji zaustaviti danski protinapad v vrat grdo udaril Rasmusa Laugeja, s tem pa si prislužil izključitev z neposrednim rdečim kartonom.

Marko Mamić si je z grdim udarcem prislužil rdeči karton.

Do Mamićevega dejanja je bil zelo kritičen danski rokometaš Simon Pytlick, ki je nezadovoljstvo izrazil že takoj po posredovanju Hrvata, ko je besno stekel proti hrvaškim rokometašem. "Lahko se pogovarjamo o tem, ali bi mi bilo treba ravnati tako, kot sem. Želel sem jim pokazati, da se rokometa ne igra tako. Mogoče lahko to počnejo v Zagrebu, kjer so sodniki na njihovi strani," je bil po tekmi v studiu danske televizije TV2 oster Pytlick.

"Prekrški, ki so jih delali, so bili nori. Samo tako bi nas lahko premagali, toda da ni jim uspelo, ker smo mi pametnejši. Prislužili so si neumne izključitve in igrali s preveč čustvi. Igrali so zelo dober rokomet, a ne proti nam," je igro ene izmed gostiteljic prvenstva še komentiral Danec.

Največ danskega ogorčenja pa je sprožila poteza Matea Maraša, ki je pohodil prvega strelca Dancev Mathiasa Gidsla, medtem ko je ta ležal na tleh. Manever Maraša je šokiral tudi nekdanjega danskega reprezentanta Clausa Mollerja Jakobsena, strokovnega komentatorja na danski televiziji TV2. "Zelo grda, umazana poteza je stopiti nasprotniku na nogo. To ne sodi nikamor, zares sem jezen. Res je grdo za gledati. Takole stopiti na gleženj Mathiasa Gidsla ... To je ena izmed najgrših stvari, kar sem jih kdaj videl," je dejal med prenosom tekme.

Nekoliko manj kritičen je bil prvi zvezdnik Dancev Gidsel, ki je menil, da so sodniki dobro opravili svoje delo. "Sodniki so imeli tekmo pod nadzorom. Mislim, da so nas zaščitili in sodili tako, kot bi morali. Bilo je nekaj grdih štartov, a sodniki so zdržali," je ocenil najkoristnejši igralec minulega svetovnega prvenstva. Hrvati proslavljajo srebrno medaljo

Čeprav so v finalu morali priznati premoč novim starim svetovnim prvakom Dancem, pa so Hrvati presrečni z izkupičkom na prvenstvu, katerega so deloma tudi gostili v Zagrebu, Poreču in Varaždinu. Hrvaške junake je na trgu bana Josipa Jelačića v prestolnici sprejelo več kot deset tisoč navijačev, na sprejemu pa je na željo rokometašev nastopil tudi kontroverzni pevec Marko Perković - Thompson, kar je pri naših južnih sosedih poskrbelo za kresanje mnenj.

