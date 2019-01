Danci 'povozili' Francoze v polfinalu rokometnega SP

Danska izbrana vrsta si je v velikem slogu izborila najbolj prestižno tekmo na letošnjem mundialu. Na prvi polfinalni tekmi v Hamburgu je šestkratnemu svetovnemu prvaku iz Francije odčitala pravo rokometno lekcijo in ga visoko premagala ter še bolj samozavestno čaka na svojo finalno tekmico, ki bo znana po drevišnjem obračunu med Nemčijo in Norveško. Danska bo četrtič igrala v velikem finalu na svetovnih prvenstvih. Na dosedanjih treh tekmah je vselej ostala praznih rok: na Švedskem 1967 jo je v finalu premagala Češka, v isti državi jo je leta 2011 ukanila Francija, v Španiji 2013 pa je morala priznati premoč domači izbrani vrsti. Danci so na svojem prvem in edinem dvoboju na nemških tleh - doslej so vse tekme odigrali v Herningu, uvodno pa v Koebenhavnu - pokazali naravnost popolno predstavo. Šestkratne svetovne prvake iz Francije so zasenčili v vseh prvinah igre: njihova obramba 6-0 je bila naravnost granitna, v napadu pa je blestel Mikkel Hansen, po njegovih lucidnih asistencah in golih so si Danci že v 15. minuti priigrali štiri gole prednosti (9:5).