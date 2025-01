Danci v derbiju nadigrali Nemce

Težje od pričakovanj so do četrte točke v skupini prišli Nizozemci, Katarce so premagali z 38:37, odločilni gol pa so dosegli z zvokom sirene. Strelec je bil Niels Versteijnen. Pred tem je Katar, ki ga vodi nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović, večji del tekme vodil, v 35. minuti tudi s štirimi goli razlike. Nizozemci so v zadnji dve minuti vstopili z dvema goloma prednosti, tekmec pa je na 37:37 izenačil 18 sekund ped koncem.

Avstrija selektorja Aleša Pajoviča in Severna Makedonija sta se razšli z neodločenim izidom 29:29, tudi tu so Makedonci izenačujoči gol dosegli v zadnji sekundi, to je po slabem posredovanju avstrijskega vratarja uspelo Filipu Kuzmanovskemu. Avstrijci, ki so pred tem povedli štiri sekunde prej, imajo zdaj tri, Makedonci pa dve točki.

"Zelo grenak remi. Boli prejeti gol z dvanajstih metrov v zadnjih štirih sekundah," je v intervjuju za avstrijsko televizijo dejal Aleš Pajovič in dodal, da si je njegova sicer oslabljena ekipa zaslužila dve točki.