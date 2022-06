Danec Fuglsang v rumenem

Osemindvajsetletni Nico Denz je bil po odseku, ki se je začel v Locarnu in bil dolg kar 177,5 kilometra, najmočnejši v sprintu skupine petih ubežnikov ter si privozil tretjo zmago v dolgoletni poklicni karieri. Na drugo mesto se je uvrstil Francoz Clement Champoussin, na tretje pa Španec Jose Herrada. Pred današnjim uspehom si je Denz privozil etapno zmago na dirki po Slovaški, ter na dirki Tour de Vendee, leta 2018 pa je bil drugi v 10. etapi dirke po Italiji. "Končno. Običajno nisem tisti, ki zmaguje. Moja vloge se odvijajo v ozadju," je dejal kolesar, ki je v spomin za zmago prejel tudi velik kravji zvonec, zaščitni znak Švice.

Vodilni v skupnem seštevku je zdaj Jakob Fuglsang, potem ko je moral Rus Aleksander Vlasov danes zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus predčasno končati nastope. Fuglsang je s sotekmovalci pokrival najnevarnejše tekmece, zato tokrat glavnina ubežnikov na etapi, ki je šla tudi preko prelaza Nufenen (2478 m), ni lovila.

Sicer pa je letošnji Tour de Suisse zaznamovala epidemija covida-19. Ekipe UAE, Bahrain Victorious in Alpecin-Fenix so se zaradi več primerov okužb znotraj moštev v celoti umaknile z dirke. Že dan pred tem so se za to odločili pri moštvu Jumbo-Visma, v nekaterih ekipah pa manjkajo le okuženi posamezniki.

Dirka se bo končala v nedeljo z vožnjo na čas v Vaduzu, v soboto pa kolesarje čaka zahtevnih 196 km od Ambrija do Malbuna, v ospredju pa bodo vnovič specialisti za gorske etape.