Danes bo znan tretji predsednik OKS v zgodovini

Delegati bodo med drugim volili še tri podpredsednike ter izvršni odbor, OKS pa ima že pred današnjo skupščino četrto podpredsednico. Športniki so na to mesto že izvolili nekdanjo alpsko smučarko in predsednico sveta Fundacije za šport Katjo Koren Miklavec.

Za zmago kandidati potrebujejo večinsko podporo na volilni skupščini. To sestavlja 117 delegatov, predstavnikov različnih športnih zvez, volitve pa bodo tajne. Ob tem veljajo kvorumska pravila, ki dajejo olimpijskim športom vsaj 51 odstotkov glasov, delegatom lokalnih športnih zvez, zvez športa za vse in zamejskega športa pa tretjino glasov.

Prav zaradi tajnih volitev in zapletenih pravil so napovedi volilnega izida nehvaležne, četudi so na soočenju, ki ga je teden dni pred volitvami pripravila STA, vsi trije predsedniški kandidati zatrjevali, da imajo zagotovljeno dovolj široko podporo za izvolitev v prvem ali drugem krogu.