Danes devetič s ponyji na Vršič

Kolesarji morajo premagati pot, ki obsega 24 tlakovanih serpentin. Trenutni rekord tekmovanja znaša 39 minut in 39 sekund, Luka Kovačič je znamko dosegel leta 2021.

"Tlakovane serpentine, hude strmine, glasni navijači ob progi in peklenska konkurenca so izziv, ki se mu ne moreš upreti, pa naj bo tvoj cilj zmaga ali pa osebni rekord, morda le, da prideš do cilja ..." so zapisali organizatorji.