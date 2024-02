Danes mineva natanko 40 let od začetka olimpijskih iger v Sarajevu

Igre so zaznamovali številni Slovenci, tako tisti med aktivnimi udeleženci (v jugoslovanski ekipi je bila velika večina športnikov iz Slovenije) kot tisti, ki so pomagali izpeljati tekmovanja. Prireditelji OI v Sarajevu so namreč velik del nalog pri zasnovi tekmovališč in izvedbi tekmovanj zaupali Slovencem, saj so ti imeli veliko več izkušenj z mednarodnih tekem.

Bojan Križaj , takrat največji slovenski smučarski zvezdnik, je ostal brez olimpijske medalje. A se je tudi on zapisal v zgodovino, na odprtju iger je kot prvi in edini doslej v slovenščini izrekel olimpijsko prisego športnikov.

Precej slovenska pa je bila tudi maskota iger. Volkec Vučko je postal tako prepoznaven, da ga še danes večina ljubiteljev športa takoj poveže z dogajanjem pred štirimi desetletji.

Sarajevo 1984 je imelo veliko junakov in je spisalo veliko olimpijskih zgodb. Zagotovo mednje sodi drsalni vrhunec iger, ki sta ga na glasbo Bolera izvedla Britanca Jayne Torvill in Christopher Dean, več zlatih medalj sta (v takrat precej manjšem številu disciplin kot na sodobnih igrah) dobila tekača Marja-Liisa Kirvesniemi Hämäläinen in Gunde Svan, v smuku je z zmago presenetil Američan Bill Johnson, hokejsko zlato so dobili člani sovjetske ekipe pod vodstvom slavnega vratarja Vladimirja Tretjaka ...

Skupno so v 11 tekmovalnih dneh podelili medalje v 39 disciplinah, najuspešnejše med 17 državami dobitnicami so bile SZ, Nemška demokratična republika in Finska. Skupno je na igrah sodelovalo 49 držav s 1272 športniki.