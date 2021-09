Danes praznik športa, zagnali odštevalnika do SP

Dan športa zaznamujemo 23. septembra, na dan, ko so veslaški dvojni dvojec Iztok Čop in Luka Špik ter strelec Rajmond Debevec leta 2000 v Sydneyju osvojili prvi zlati olimpijski odličji za samostojno Slovenijo, ob tej priložnosti pa bodo v šolah in vrtcih potekali športni dnevi.

Pestro dogajanje v osrednjem ljubljanskem parku se je začelo dopoldne. Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport ter Olimpijski komite Slovenije (OKS) sta pripravila predstavitev športnih panog, na kateri so lahko številni otroci iz vse Slovenije spoznavali značilnosti posameznih športov in se tudi sami preizkusili v njih.

Poleg teh predstavitev so na fakulteti za šport v okviru programa Slofit organizirali meritve, zdravstveni dom Ljubljana pa je obiskovalce ozaveščal o zdravem načinu življenja. V Tivoliju pa so nato gostje na košarkarskem igrišču Gorana Dragića s simboličnim metom na koš začeli evropski teden športa ter podprli projekt Košarkarske zveze Slovenije in Športnega društva Šentvid, ki sta partnerja v evropskem projektu Erasmus+ Košarka za ženske.