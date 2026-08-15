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Drugi športi

Danes se slovenski športnik ne ustraši zmage, jaz ...

Kope, 15. 08. 2026 11.42 pred 3 urami 2 min branja 5

Avtor:
Matic Flajšman
Tina Maze

Ena najuspešnejših slovenskih športnic vseh časov, alpska smučarka Tina Maze, poudarja, da je izjemno težko vleči vzporednico s pogoji za napredek športnika, v začetni fazi razvoja in tudi v kasnejših obdobjih, nekoč in danes.

Ko je nekdanja alpska smučarka Tina Maze iskala pot iz povprečnosti med svetovno elito, je pravo smer našla v delu v samostojni ekipi. Nekaj, kar je predstavljalo redkost med alpsko elito. 7. januarja 2017, ko je športno pot sklenila, je bilo samostojnih poti vrhunskih športnikov, ne le v alpskem smučanju, ampak tudi v drugih športnih panogah, bistveno več. Uspešnih. A tudi njena zgodba se je spreminjala iz leta v leto, potrebe so bile vse večje, kondicijski trener in vodja moštva v eni osebi, glavni trener, serviser, je bila sestava, ki je zadostovala za določeno obdobje. Potrebne so bile nadgradnje, dodajanje strokovnega kadra, kot je bila denimo fizioterapevtka.

Tina Maze je športno pot sklenila na mariboski Zlati lisici.
Tina Maze je športno pot sklenila na mariboski Zlati lisici.
FOTO: Damjan Žibert

Mnogi so to označevali s prestižem, ki si ga lahko privoščijo zgolj posamezniki, redki so takoj priznali, da je to način, ki prinaša uspeh. Individualne zgodbe športnikov danes niso več nič nenavadnega, če obstaja možnost je pogosto priporočljiv, sploh ko gre za izjemne posameznike, ki se redko rodijo.

Razvoj se je (močno) dotaknil vrhunskega športa

Napredek medicine, fizioterapije, nutricionizma, fizične pripravljenosti ... se je športa v zadnjih letih dotaknil bolj, kot v pretkelosti. Posledice so vidne v rezultatih, če želite rekordih posameznikov. Tudi razvoj opreme je dodal nekaj v mozaik uspeha, ne le posameznikov, ampak tudi moštev. Danes se posledično športniki že veliko bolj zgodaj zavihtijo na sam svetovni in evropski vrh. "Ampak še vedno pa je tu pomemben človeški dejavnik, potreben je miselni preskok," je ob robu smučarske akademije na Kopah, v posebnem pogovoru za POP TV povedala Črnjanka.

Samo v zadnjih dveh mesecih je slovenski vrhunski šport znova pustil viden pečat na svetovni ravni. Tadej Pogačar je dosegel zgodovinsko peto zmago na kolesarski Dirki po Franciji, komaj 16-letna Živa Remic je na svetovnem prvenstvu v atletiki do 20 let (tek na 800 metrov) pokorila svetovno elito, Kristijan Čeh je ubranil naslov evropskega prvaka v metu diska, nogometaši Celja so se prebili v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Dosežki, ki so bili v preteklosti nekaj redkega, danes pa so postali naš vsakdan.

Živa Remic je pri 16 letih svetovna prvakinja v teku na 800 metrov do 20 let.
Živa Remic je pri 16 letih svetovna prvakinja v teku na 800 metrov do 20 let.
FOTO: Aljoša Kravanja

S Tino Maze smo se pogovarjali o mladih in njihovih možnostih za razvoj, izjemnosti slovenskih športnikov, pogojih in napredku, pasteh. Več v športnem delu oddaje 24UR.

alpsko smučanje tina maze kope akademija

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KOMENTARJI5

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Castrum
15. 08. 2026 14.12
V času Juge, smo bili Slovenci samo smučarji, ker so nas Srbi in Hrvatje v ostalih športih blokirali. Danes je Slovenija po športnih uspehih glede na število prebivalcev, daaaleč pred HR in SRB....
Odgovori
+2
3 1
Yon Dan
15. 08. 2026 12.58
Vsi so pozabili da je tudi ona zavajala ljudi v Covid cepljenje, zastrupljanje z biološkim orožjem. Kot tudi Janševa žena. Lahko je samo še tiho.
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-8
3 11
galambszar
15. 08. 2026 13.19
Yon Dan pa zemlja je tudi ploščata.
Odgovori
+8
9 1
pager
15. 08. 2026 13.34
Yon, teb se pa res pozna da nisi bil cepljen
Odgovori
+6
7 1
Colgate
15. 08. 2026 14.17
@yonDan še en "flatearther". Predvidevam, da imaš vsaj Facebook doktorat iz imunologije ter mikrobiologije?
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+2
3 1
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