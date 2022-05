Danica Patrick: Ko bi vsaj prej vedela, da zaradi umetnih prsi ne bom bolj popolna

Danica Patrick se je po skoraj osmih letih nošenja prsnih vsadkov odločila, da jih bo odstranila. Konec aprila je šla pod nož zaradi vseh težav, ki so jih povzročili vsadki. Priznala je, da je – ko se je odločala za vsadke – imela svoje razloge oz. svoje težave in pri vsem skupaj so bile umetne prsi del te težave. "Tudi kultura in družbeni mediji so del tega. Prav tako filtri. Nezdravljene travme prav tako," je v čustvenem zapisu napisala nekdanja dirkačica serij IndyCar in Nascar, ki je bila svoj čas med najbolj bogatimi športnicami na svetu.

Patrickova, ki je marca dopolnila 40 let, je poslala sporočilo svojim sledilcem v upanju, da se bodo pri podobnih odločitvah odločali drugače. "Vedno je treba delati na sebi. Resnično vprašanje je, kako lahko opravim čustveno delo tako, da sebe vidim kot popolno, da imam vse in da sem ženstvena. Ko to naredimo, ne bomo iskali zunanje potrditve oz. načina, da bi jo dobili," je zapisala Danica Patrick.

Kot je pojasnila, je ob koncu leta 2020 nastradalo njeno zdravje, kar je – tako je prepričana – bilo povezano z vsadki. "Imela sem neregularne menstruacije, pridobila sem na teži, lasje niso več izgledali zdravi in moj obraz je bil drugačne oblike – čudno, vem," je zapisala, nato pa razkrila ostale simptome, ki so jih potrdile različne preiskave: hipotiroidizem, zastrupitev s težkimi kovinami, hudo prepuščanje črevesja, utrujenost nadledvične žleze, temperaturna občutljivost, otekanje obraza, povečanje telesne mase in izpadanje las.