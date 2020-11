Danil Medvedjev dobil zaključni turnir sezone v Londonu

Za 24-letnega Rusa Danila Medvedjeva, četrtega igralca na svetu, je to največji uspeh v karieri. Za nagrado je prejel 1,32 milijona evrov.

Medvedjev je šesti različni zmagovalec zaključnih turnirjev v prav toliko letih in šele četrti igralec v 50-letni zgodovini teh turnirjev, ki je na poti do naslova premagal prve tri igralce na svetu.

Številko ena, Srba Novaka Đokovića, ki bo šestič v karieri sezono končal na vodilni poziciji, je ugnal v skupinskem delu, Španca Rafaela Nadala je izločil v polfinalu, na koncu pa je bil boljši še od številke 3. Pred tem je to uspelo le Borisu Beckjerju, Novaku Đokoviću in Davidu Nalbandianu.

Medvedjev je po koncu priznal, da je bila to ena njegovih najboljših predstav v karieri, hkrati pa se je zahvalil organizatorjem turnirja, ki se po enajstih letih seli v Torino. "Veseli me, da sva prvi in zadnji turnir tu v Londonu osvojila Rusa. Hvala Nikolaj Davidenko,"je povedal Medvedjev.