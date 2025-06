Danilović ni bila kos Sabalenki, uspešna tudi Swiatek

Beloruska teniška igralka je dvoboj začela prepričljivo in v prvem nizu povedla s 5:0. Danilović, 34. igralka sveta, je nato naredila brejk in znižala na 2:5, a je Sabalenka prvi niz dobila s 6:2. Favorizirana Sabalenka je v drugem nizu povedla s 3:1, 24-letna srbska tekmica je nato znižala na 3:3. Najboljša igralka sveta je v osmi igri vnovič naredila brejk, nato pa v naslednji igri izkoristila še drugo priložnost in zmagala. 27-letnica se bo za uvrstitev v četrtfinale pomerila s 16. nosilko Američanko Amando Anisimovo , ki je v dvoboju tretjega kroga s 7:6 (4), 6:4 izločila 22. nosilko Danko Claro Tauson .

Uspešna je bila tudi branilka naslova Poljakinja Iga Swiatek, ki je po uri in 21 minutah v dveh nizih s 6:2 in 7:5 ugnala Romunko Jaqueline Cristian. Predvsem v drugem nizu se je Romunka do izida 5:5 dobro upirala, v 12. igri pa izgubila svoj servis. Romunka je imela kar šest žogic za brejk. V osmini finala se bo Swiatek pomerila z boljšo iz dvoboja med Kazahstanko Jeleno Ribakino in Latvijko Jeleno Ostapenko.