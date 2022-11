Danke arhivirane, na vrsti Švedinje

Slovenske rokometne prvokategornice so v preteklosti na velikih tekmovanjih znale presenetiti glavne pretendentke za najvišja mesta, a nato obtičale po skupinskem delu tekmovanja. Na evropskem prvenstvu na Švedskem 2016 je padla domača reprezentanca, v Franciji 2018 Rusija, še odmevnejše podvige je uprizorila na zadnjih treh svetovnih prvenstvih.

V Nemčiji 2017 je na kolena položila Francijo, dve leti kasneje na Japonskem še Nizozemsko (obe reprezentanci sta kasneje osvojili tudi zlati kolajni), na lanskem mundialu v Španiji, ko se je prebila v drugi del tekmovanja, pa je remizirala z Rusijo.

A izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića na letošnjem domačem evropskem prvenstvu razmišljajo na drugačen način, njihov primarni cilj je preboj v glavni del tekmovanja, ki bo med 10. in 16. novembrom v ljubljanski dvorani Stožice. Po petkovi odmevni zmagi nad močnimi Dankami so si čas za veselje in uživanje ob velikem skalpu vzela le po koncu tekme, že na poti z avtobusom proti svojemu začasnemu domu v Rimske Toplice pa svojo pozornost usmerile proti nedeljskem obračunu s Švedinjami, ki so bile na uvodni tekmi boljše od Srbkinj s 27:21.

Adžić je bil po uvodni predstavi v mestu grofov ponosen na svoje varovanke, bolj kot zmage nad velikimi Dankami pa se je razveselil njihovega srčnega in bojevitega odnosa skozi celotno tekmo.