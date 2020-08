Danska preložila start Toura v Köbenhavnu na leto 2022

Danska bo gostila uvodne etape najprestižnejše kolesarske dirke na svetu Tour de France julija 2022, kar je leto pozneje, kot so sprva načrtovali lokalni prireditelji. Novi datumi starta francoske pentlje so 1., 2. in 3. julij 2022, so potrdili organizatorji.

"Vesel sem, da smo lahko prestavili dirko po Franciji za leto dni in se bo Tour v Köbenhavnu začel poleti 2022," je dejal župan Koebenhavna Frank Jensen. Po prvotno začrtanem programu bi moral Koebenhavn 2. julija 2021 gostiti uvodni 13-kilometrski kronometer. Druga etapa bi potekala od Roskildeja do Nyborga, tretja pa od Vejleja do Soenderboga. Da pa se datumi ne bi prekrivali z olimpijskimi igrami v Tokiu, ki so jih zaradi koronavirusne pandemije prestavili na 2021, je Mednarodna kolesarska zveza (Uci) prejšnji teden že napovedala, da bo dirka 2021 prej, kot je bilo to predvideno. icon-expand Köbenhavn bo naslednje poletje gostil že štiri tekme nogometnega evropskega prvenstva, zadnjo med njimi 28. junija, zaradi česar bi bila organizacija obeh dogodkov v nekaj dneh prevelik zalogaj za mesto. Organizatorji Toura pa so nameravali start dirke 2021 prestaviti v Bretanijo, pokrajino petkratnega zmagovalca francoske pentlje Bernarda Hinaulta, poroča francoski časnik Le Telegramme. Letos bo Tour potekal med 29. avgustom in 20. septembrom, potem ko so ga za dva meseca prestavili zaradi pandemije novega koronavirusa.