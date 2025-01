Danska še naprej melje vse pred seboj, zanesljivo tudi čez Brazilce

Gledalci v norveški dvorani so na prvi zadetek čakali tri minute, ko je v polno zadel Rasmus Lauge Schmidt. Sledil je izjemen niz Danske, ki je sredi prvega polčasa na krilih Emila Jakobsena povedla že za sedem (10:3). Brazilska zasedba se je nato uspela zbrati in znižati zaostanek, tik pred odhodom na odmor pa so se približali na tri gole zaostanka, ko se je razigral Vinicios Carvalho (15:12).

Po odmoru sta v višjo prestavo prestavila Mathias Gidsel in Simon Pytlick, prednost Skandinavcev pa je bilo po hitrem postopku znova sedem zadetkov (23:16). Sledila sta dva gola Bryana Monteja, nato pa kar osem zaporednih zadetkov Dancev (31:18), ko Brazilija kar 12 minut ni uspela premagati fantastičnega Emila Nielsena. Danski vratar je na koncu zbral 15 obramb, Danska pa je zanesljivo slavila s 33:21. Jakobsen, Gidsel in Lauge so prispevali vsak po šest golov.