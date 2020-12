Slovenke brez možnosti proti gostiteljicam EP

Slovenske rokometašice so izgubile uvodno tekmo v danskem mehurčku. Gostiteljice zaključnega turnirja so bile premočne za njih, priložnost za napredovanje v glavni del turnirja bodo morale poiskati na nedeljski tekmi proti Francozinjam in torkovi proti Črnogorkam. Iz skupine A bodo napredovale tri od štirih reprezentanc. Slovenija je nazadnje v drugem delu nastopila na Madžarskem 2004, ko je osvojila deveto mesto, kar je tudi njena najboljša uvrstitev na dosedanjih šestih evropskih prvenstvih. Slovenski selektor Uroš Bregar je v pomanjkanju kakovostnih krilnih igralk na desno stran postavilBarbaro Lazović, po rokometni izobrazbi sicer zunanjo igralko, poleg izkušene povratnice v slovensko reprezentanco pa še "prvo violino" Ano Gros ter Tjašo Stanko, Nino Zulić, Majo Svetik, Natašo Ljepojo in vratarkoAmro Pandžić.

Slovenske rokometašice so bile v uvodnih sedmih minutah povsem enakovredne papirnatim favoritinjam. Po izidu 4:4 so se v slovenski ekipi pojavile prve razpoke, kar so Danke pridoma izkoristile in jim tri minute kasneje za štiri gole (4:8). Slovenska zadrega je bila kratkotrajna, po delnem izidu 3:0 so po dveh golih Ljepoje in enem Lazovićeve povsem zadihale za ovratnik gostiteljicam zaključnega turnirja (7:8). V nadaljevanju so malenkostno padle, v 20. minuti so znova zaostajale za štiri gole (8:12), dve minuti kasneje pa prvič na dvoboju za pet golov (9:14). V končnici prvega polčasa so se vendarle zbrale in ga končale z zaostankom dveh golov (12:14).