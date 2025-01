Danci in Hrvati za naslov svetovnih prvakov

Danska izbrana vrsta se silovito približuje zgodovinski četrti zlati kolajni v nizu, kar doslej ni uspelo še nobeni reprezentanci na svetovnih prvenstvih.

Po zmagoslavjih na Danskem in v Nemčiji 2019, v Egiptu 2021 ter na Poljskem in Švedskem 2023 jo v nedeljo čaka le še najbolj prestižna tekma na letošnjem turnirju v treh državah proti Hrvaški, ki je v prvem polčasu četrtkove polfinalne tekme v zagrebški Areni povsem zasenčila favorizirano Francijo in si nato tudi izborila mesto v finalu.

Lanski olimpijski prvaki iz Pariza so na drugem polfinalnem obračunu pričakovano ukanili Portugalce, ki jih vodi strateg Celja Pivovarne Laško Paulo Pereira. Po vsega šestih minutah so imeli štiri gole naskoka (6:2), a so jim trdoživi Portugalci, ki so v četrtfinalu izločili Nemce, v 21. minuti povsem zadihali za ovratnik (13:12). Danci so v končnici prvega polčasa znova zaigrali učinkovito in povedli za štiri gole (19:15, 20:16).