Danski rokometaši prvi finalisti SP

Polfinalni rokometni posladek v Gdansku se je končal z zmagoslavjem Danske. Zmagovalko zadnjih dveh mundialov v Nemčiji in Danski 2019 ter Egiptu 2021 le še nedeljska zmaga na finalni tekmi v Stockholmu proti zmagovalki francosko-švedskega obračuna loči do tretjega naslova svetovnih prvakov v nizu, kar doslej ni uspelo še nobeni reprezentanci na svetu.

Rokometaši iz Hamletove dežele, ki so doslej na svetovnih prvenstvih osvojili še tri srebrne kolajne na Švedskem 1967 in 2011 ter v Španiji 2013 in bronasto v Nemčiji 2007, so že po petnajstih minutah igre povedli z 9:5.

V nadaljevanju so malenkostno popustili, kar so Španci, ki so v glavnem delu premagali Slovence, takoj izkoristili in se jim približali na gol zaostanka (10:11).

V končnici prve polovice tekme so rokometaši s Pirenejskega polotoka znova občutili moč Skandinavcev, po delnem izidu 4:0 so se na veliki odmor podali s prednostjo petih golov (15:10).

Izbranci danskega selektorja Nikolaja Jacobsena so v drugem polčasu imeli nekaj težav s Španci, ki so se jim na račun sijajnih obramb vratarja Gonzala Pereza De Vargasa v 48. minuti približali na gol zaostanka (19:20).

V odločilnih trenutkih dvoboja so Danci le strli odpor varovancev španskega selektorja Jordija Ribere, ki bodo v nedeljo naskakovali svojo peto kolajno na svetovnih prvenstvih. V Tuniziji 2005 in Španiji 2013 so bili zlati, na Švedskem 2011 in v Egiptu 2021 pa bronasti.

Pri Dancih sta bila na polfinalni tekmi najbolj učinkovita Simon Pytlick s šestimi in Magnus Saugstrup s petimi goli. Pri Špancih je Alex Dušebajev dosegel pet, Ferran Sole pa štiri zadetke.

* Izidi:

- petek, 27. januar:

- polfinale (Gdansk in Stockholm):

Španija - Danska 23:26 (10:15)

21.00 Francija - Švedska

- za razvrstitev od 5. do 8. mesta (Stockholm):

Nemčija - Egipt 35:34 (30:30, 17:14) - podaljšek

Norveška - Madžarska 33:25 (16:13)