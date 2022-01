Danski rokometaši vzeli mero Sloveniji na EP

Švedski strokovnjak na slovenski klopi Ljubomir Vranješ na obračunu z dvakratnimi evropskimi prvaki z Norveške 2008 in Srbije 2012, svetovnimi prvaki iz Nemčije in Danske 2019 ter Egipta 2021 ter olimpijskimi prvaki iz Ria De Janeira 2016 ni mogel računati na kapetana Jureta Dolenca , ki si je na četrtkovi uvodni tekmi poškodoval koleno, namesto Škofjeločana je bil v kadru Celjan Matic Grošelj .

Slovenski rokometaši so po uvodni zmagi nad Makedonci s 27:25 danes v Debrecenu doživeli poraz proti favoriziranimi Danci. Odločilna tekma za napredovanje v drugi del tekmovanja jih čaka v ponedeljek, ko se bodo v Debrecenu ob 18. uri pomerili s Črnogorci. Po dveh odigranih tekmah v skupini A je v vodstvu Danska s štirimi točkami, Slovenija in Črna gora jih imata po dve, Severna Makedonija pa je brez njih.

Slovenski rokometaši so bili večji del prvega polčasa povsem konkurenčni rokometnim silakom iz Hamletove dežele. V napadu so igrali preudarno in pametno, z natančno odmerjenimi streli pa je žoga našla pot v mrežo enega najboljših vratarjev na svetu Niklasa Landina. Še boljša je bila njihova igra v napadu, deficit v centimetrih in kilogramih so nadomestili s fanatično borbenostjo.

Za svoj odnos so bili nagrajeni, v 16. minuti so po "projektilu" Boruta Mačkovška povedli z 8:7. Danci so jim v 21. minuti ušli na dva gola (9:11), a so jih - po dveh zadetkih Mačkovška - hitro ujeli in izenačili na 11:11.

V končnici prve polovice tekme jim je malce padla zbranost, v 27. minuti so prvič na dvoboju zaostali za tri gole (11:14), na veliki odmor pa so se slovenski rokometaši podali z dvema zadetkoma primanjkljaja (14:16).

V drugem polčasu niso bili konkurenčni Dancem, ki so izkoristili vsako njihovo napako in jim po vsega šestih minutah ušli na šest golov (15:21). Vranješ je z minuto odmora skušal končati zadrego svojih varovancev, ki so povsem izgubili rdečo nit v igri, do sprememb na igrišču pa ni prišlo.

Danci so imeli do zadnjega zvoka sirene v Fönix Areni popoln nadzor nad Slovenci, ki so se sprijaznili s porazom in hranili moči za ponedeljkovo odločilno tekmo proti Črnogorcem za preboj v drugi del tekmovanja.

V slovenski izbrani vrsti sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Borut Mačkovšek s šestimi in Gašper Marguč s štirimi goli.

EP, 2. krog:

Slovenija - Danska 23:34 (14:16)