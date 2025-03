Darko Jorgić izgubil v finalu Montreauxa

Darko Jorgić , trenutno 13. igralec na svetovni lestvici in peti najboljši med evropskimi igralci je danes najprej dobil polfinale proti Švedu Trulsu Moregardu (3:1), v izenačenem finalu pa je bil njegov tekmec Alexis Lebrun , sicer deseti igralec na svetu, bolj zbran v ključnih trenutkih.

"Če bi mi kdo pred 14 dnevi dejal, da bom igral v finalu Montreauxa in da bom na koncu drugi, bi to zagotovo podpisal, saj deset dni zaradi težav s hrbtom sploh nisem držal loparja v roki. Na koncu sem bil v finalu, imel 1:1 v nizih in 7:3 v tretjem nizu, ampak žal se ni izšlo," je za Namiznoteniško zvezo Slovenije povedal Jorgić.

"Vesel sem dobre igre po daljšem času, na drugi strani pa je Alexis odigral zelo dobro tekmo, ves čas je bil agresiven. Sam sem po tistem vodstvu s 7:3 naredil preveč hitrih napak, medtem ko je Alexis zadeval nemogoče. Vedel je, da nima česa izgubiti, tvegal je, kar se mu je obrestovalo. Če bi ta niz dobil, bi se tekma morda obrnila drugače, vendar se to nikoli ne ve. Preprosto mu moram čestitati, danes je bil boljši, sam pa sem vesel drugega mesta, čeprav sem bil pred tem trikrat zaporedoma prvi. Gledam pozitivno naprej, čim prej moram pozdraviti to poškodbo," je še dodal slovenski igralec.

Jorgić, sicer četrti nosilec turnirja, je bil v Montreauxu branilec naslova. Turnir je dobil trikrat zapovrstjo, leta 2020 pa ga je v finalu premagal Nemec Timo Boll.