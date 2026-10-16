Konec poti za Jorgića: po maratonskem dvoboju zapušča evropsko prvenstvo

Darko Jorgić, ki se je prebil iz prvega in drugega kroga z zmagama po sedmih nizih, se je mučil tudi proti 74. igralcu evropske lestvice Leo de Nodrestu. Pred nekaj sto gledalci v dvorani Stožice je zaostajal z 1:2 in nato z 2:3 v nizih. A je Hrastničan domači publiki vlil upanje, ko se je ekspresno vrnil na 3:3, v šestem nizu je oddal zgolj štiri točke. Na koncu pa ni mogel izvleči še ene zmage v zadnjem nizu.

Francoz je hitro povedel s 4:1. Jorgić je rezultat nato postopoma zmanjševal in z zaostanka s 6:9 celo izenačil na 9:9, v ključni točki je nato napadel, a bil nenatančen. Francoz pa je pri prvi zaključni žogici mirno našel svojo priložnost. Jorgić po dvoboju ni mogel mimo svoje trenutne forme, ki jo je ocenil s pet od deset. "Lahko sem srečen, da sem sploh prišel med 16, boril se prva dva obračuna sam s seboj, izvlekel se na škrge, danes se žal ni izšlo," je bil odkrito kritičen do svoje igre.