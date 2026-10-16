Konec poti za Jorgića: po maratonskem dvoboju zapušča evropsko prvenstvo

Darko Jorgić, ki se je prebil iz prvega in drugega kroga z zmagama po sedmih nizih, se je mučil tudi proti 74. igralcu evropske lestvice Leo de Nodrestu. Pred nekaj sto gledalci v dvorani Stožice je zaostajal z 1:2 in nato z 2:3 v nizih. A je Hrastničan domači publiki vlil upanje, ko se je ekspresno vrnil na 3:3, v šestem nizu je oddal zgolj štiri točke. Na koncu pa ni mogel izvleči še ene zmage v zadnjem nizu.
Francoz je hitro povedel s 4:1. Jorgić je rezultat nato postopoma zmanjševal in z zaostanka s 6:9 celo izenačil na 9:9, v ključni točki je nato napadel, a bil nenatančen. Francoz pa je pri prvi zaključni žogici mirno našel svojo priložnost. Jorgić po dvoboju ni mogel mimo svoje trenutne forme, ki jo je ocenil s pet od deset. "Lahko sem srečen, da sem sploh prišel med 16, boril se prva dva obračuna sam s seboj, izvlekel se na škrge, danes se žal ni izšlo," je bil odkrito kritičen do svoje igre.
Po dobljenem šestem nizu je tako kot publika začutil več energije. "Mislil sem, da bi se lahko še obrnil dvoboj. Verjetno je dvorana tudi to pomislila pri rezultatu 9:9 v zadnjem nizu. Ampak nisem našel svojega ritma, nisem našel svoje najboljše igre, to me je stalo zmage. Vsekakor sem si želel več, ampak tekmec je bil danes boljši."
Med dvobojem je pri svojih napakah pokazal nekaj več čustev kot v preteklih dneh. V enem trenutku se je tudi močno z loparjem udaril po nogi. "V tistem trenutku je glava počila. Potem ko odigraš dva ali tri slabe udarce, se nabere jeza. Spomnil sem se na mlajša leta, ko sem se v takšnih trenutkih zjezil nase, potem sem ponavadi začel igrati bolje. Tako je bilo tudi danes, po tistem sem se začel gibati bolje. Mogoče bi v tistem sedmem nizu pri rezultatu 4:1 znova moral dati to iz sebe," je podoživel dvoboj.
Pred Jorgićem je presenetljivo izpadla prva nosilka ženskega žreba, Nemka Sabine Winter. Od nje je bila s 4:2 (8, -11, 4, 6, -7, 9) boljša deveta nosilka Prithika Pavade iz Francije. Prav tako je presenečenje pripravila nepostavljena Rusinja Elizabet Abramjan, ki je s 4:0 odpravila peto nosilko Yuan Jia Nan iz Francije.
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