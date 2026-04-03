Darko Jorgić v četrtfinale turnirja v Macau

V skupinskem delu tekmovanja se je Darko Jorgić do izločilnih bojev prebil z zmagama nad Novozelandcem Timothyjem Choijem in An Jaehyunom iz Južne Koreje. Težjo pot je imel Dimitrij Ovtcharov , ki je v svoji skupini najprej s 3:1 premagal Argentinca Horacia Cifuentesa , v odločilni tekmi za napredovanje pa po preobratu še petega igralca sveta, Kitajca Jingkuna Lianga .

Dvoboj igralcev, ki se odlično poznata iz nemške bundeslige in številnih turnirjev, je bolje začel Jorgić, ki je uvodni niz dobil po treh zaporednih točkah. V drugem nizu je Slovenec po izenačenju na tretji točki povedel z 9:4, nato pa ga mirno pripeljal do konca.

Bolj izenačen je bil tretji niz, v katerem je 27-letni Hrastničan povedel s 6:3, vendar ga je tekmec na sedmi točki ujel. V končnici je Jorgić tako kot v prvem nizu s tremi zaporednimi točkami dobil tudi tretjega.

Tudi v petem nizu je bila začetna pobuda na strani Nemca, ki je povedel s 6:4 in nato še z 8:5. Že na osmi točki sta bila tekmeca spet skupaj, prvi pa je do zaključne žogice prišel Jorgić, ki jo je tudi izkoristil in se drugo leto zaporedoma uvrstil med osem najboljših igralcev svetovnega pokala.

"Res sem zadovoljen z dozdajšnjimi predstavami v Macau, kjer sem se drugič zaporedoma uvrstil v četrtfinale. Mislim, da sem odigral vrhunski dvoboj, saj je proti Ovtcharovu vedno težko igrati. Gre namreč za igralca, ki ti nikoli ne podari nobene točke, vedno jo moraš izdelati sam. Taktično in tudi igralno sem dobro odigral dvoboj, sem v dobri formi, tudi počutje je v redu," je za krovno zvezo po dvoboju povedal Jorgić.