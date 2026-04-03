Darko Jorgić v četrtfinale turnirja v Macau

03. 04. 2026 08.25 pred 26 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
STA
Darko Jorgić

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v osmini finala svetovnega pokala v Macau s 4:1 (8, 5, 8, -10, 9) premagal Nemca Dimitrija Ovtcharova. V četrtfinalu bo njegov tekmec boljši iz dvoboja med prvim igralcem sveta, Kitajcem Chuqinom Wangom, in Francozom Felixom Lebrunom.

V skupinskem delu tekmovanja se je Darko Jorgić do izločilnih bojev prebil z zmagama nad Novozelandcem Timothyjem Choijem in An Jaehyunom iz Južne Koreje. Težjo pot je imel Dimitrij Ovtcharov, ki je v svoji skupini najprej s 3:1 premagal Argentinca Horacia Cifuentesa, v odločilni tekmi za napredovanje pa po preobratu še petega igralca sveta, Kitajca Jingkuna Lianga.

Darko Jorgić se je drugič zapored uvrstil v četrtfinale svetovnega pokala.
FOTO: Profimeda

Dvoboj igralcev, ki se odlično poznata iz nemške bundeslige in številnih turnirjev, je bolje začel Jorgić, ki je uvodni niz dobil po treh zaporednih točkah. V drugem nizu je Slovenec po izenačenju na tretji točki povedel z 9:4, nato pa ga mirno pripeljal do konca.

Bolj izenačen je bil tretji niz, v katerem je 27-letni Hrastničan povedel s 6:3, vendar ga je tekmec na sedmi točki ujel. V končnici je Jorgić tako kot v prvem nizu s tremi zaporednimi točkami dobil tudi tretjega.

Tudi v petem nizu je bila začetna pobuda na strani Nemca, ki je povedel s 6:4 in nato še z 8:5. Že na osmi točki sta bila tekmeca spet skupaj, prvi pa je do zaključne žogice prišel Jorgić, ki jo je tudi izkoristil in se drugo leto zaporedoma uvrstil med osem najboljših igralcev svetovnega pokala.

"Res sem zadovoljen z dozdajšnjimi predstavami v Macau, kjer sem se drugič zaporedoma uvrstil v četrtfinale. Mislim, da sem odigral vrhunski dvoboj, saj je proti Ovtcharovu vedno težko igrati. Gre namreč za igralca, ki ti nikoli ne podari nobene točke, vedno jo moraš izdelati sam. Taktično in tudi igralno sem dobro odigral dvoboj, sem v dobri formi, tudi počutje je v redu," je za krovno zvezo po dvoboju povedal Jorgić.

FOTO: Profimedia

"Žogica gre na mizo, kar je najpomembnejše, in po tisti poškodbi sem spet tisti pravi Darko. Od začetka do konca dvoboja sem bil bolj agresiven, bolje sem menjal servise, kar je tekmecu povzročalo veliko težav, uspešnejši pa sem bil tudi v daljših izmenjavah," je svoj dvoboj še ocenil trenutno 16. igralec sveta.

O morebitnem tekmecu v četrtfinalu pa je dodal:"Kdorkoli bo, me čaka še en izjemen dvoboj. Moral bom igrati na še višji ravni, če se bom želel uvrstiti v polfinale."

namizni tenis darko jorgić svetovni pokal macao
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

gullit
03. 04. 2026 11.03
Bravo Darko, čestitke. kapo dol da si konstantno še vedno v vrhu ter se dobro boriš z elito, s Kitajci, Korejci, Japonci, s Francozoma ter ostalimi vrhunskimi športniki.
bibaleze
