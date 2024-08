Darko Jorgić v finalu Lime

"Na turnir v Limo sem prišel zato, da se uvrstim v finale, zato sem vesel, da sem svoj cilj izpolnil. Res je, da sem bil drugi nosilec, je pa na turnirjih, ki so po imenih nekaj slabši, vsi še dodatno motivirani proti tebi, vendar sem iz dneva v dan prikazal boljšo igro. Tudi proti Tajvancu sem bil ves čas prepričljiv od začetka do konca, kar mi je tudi prineslo finale," je po polfinalni zmagi za Namiznoteniško zvezo Slovenije dejal Darko Jorgić .

Znan je tudi nasprotnik Jorgića v boju za naslov zmagovalca tega turnirja v Peruju v moški posamični konkurenci. Šestindvajsetletnega slovenskega igralca čaka Nemec Patrick Franziska, sicer 11. igralec na svetovni lestvici.

Dvaintridesetletni Franziska, prvi nosilec turnirja, si je priboril vstopnico za finale, ko je premagal Tajvanca Huang Yan-Chenga, 100. igralca s svetovne lestvice, s 3:0 v nizih.

Slovenski igralec se bo v finalu, ki bo na sporedu drevi z začetkom ob 22.30, pomeril proti klubskemu soigralcu v Saarbrücknu.

"Iskreno upam, da lahko premagam tudi Franzisko, ki je pred mano na svetovni lestvici. Z njimi se resnično dobro poznava, odločale pa bodo nianse, kdo bo bolje začel niz in glede na to, da sem najina zadnja dvoboja izgubil z 2:3, si še toliko bolj želim te zmage in prvega naslova na WTT turnirjih. Taktično bova drug drugega težko presenetila, ker se resnično zelo dobro poznava, saj veliko trenirava skupaj in igrava ligo. Pomembno bo, kdo bo bolj zbran, kdo bo bolje vračal servise in bil v boljši dnevni formi," je pred finalnim obračunom dejal Jorgić.

Hrastničan je v svojem prvem nastopu po olimpijskih igrah v Parizu v uvodnem krogu zlomil odpor pet let mlajšega Japonca Ryoichija Yoshiyamo (3:2). V osmini finala je Slovenec s 3:1 premagal Francoza Estebana Dorra.

Jorgić, ki na svetovni lestvici zaseda 19. mesto, je nato v četrtfinalu gladko s 3:0 odpravil še 21-letnega Nemca Kaya Stumperja.

Nekaj več težav z igralcem Borussie Düsseldorf je imel le v tretjem nizu, v katerem je Stumper na šesti točki izid izenačil, v nadaljevanju niza pa je 26-letni Hrastničan prepustil le še dve točki.

"Že pred tekmo sem dejal, da me proti Stumperju ne čaka lahko delo, čeprav glede na končni izid to ne deluje tako, je pa res, da sem po dolgem času spet odigral dober namizni tenis. Imel je težave na moj servis, kar je bila moja velika prednost, sem pa tudi med samo igro imel boljše rešitve kot v prejšnjih tekmah. Mislim, da sem po dolgem času odigral dobro tekmo," je bil lahko zadovoljen s svojo predstavo Jorgić.