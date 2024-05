Darko Jorgić v Macau klonil v osmini finala

V skupinskem delu svetovnega pokala je Darko Jorgić v svoji skupini premagal Portugalca Tiaga Apolonia s 4:0 in igral neodločeno proti Sangsu Leeju iz Južne Koreje ter se uvrstil na glavni turnir, kjer so igrali le zmagovalci skupin.

V osmini finala je bil njegov tekmec 28-letni Lin Gaoyuan, ki se lahko pohvali tudi s tremi naslovi ekipnega svetovnega prvaka, dvakrat pa je bil tretji v moških dvojicah in enkrat v mešanih dvojicah.

"Prva dva niza sta šla kar nekako prehitro mimo mene. Nisem in nisem našel rešitve na njegov servis, vračanje je bilo slabo, prav tako nisem najbolje odigral prvih žog. V tretjem sem povedel celo 9:6 in že takrat imel priložnost, da bi se vrnil v dvoboj, vendar je Lin v ključnih trenutkih odigral bolje in ta niz zasluženo dobil," je za Namiznoteniško zvezo Slovenije dejal Jorgić.