Judoist David Štarkel do bronaste kolajne na turnirju v Budimpešti

Tridesetletni judoist Impola je danes sprva ugnal Belgijca Oliverja Naerta in Kazahstanca Nuradila Alzhana, preden ga je v četrtfinalu premagal Ukrajinec Artem Lesjuk, ki je bil od Slovenca boljši že v šestnajstini finala evropskih prvenstev 2024 in 2026.
Priložnost za medalje si je nato priboril v repasažu z zmago nad Portugalcem Bernardom Tralhaom Fernandesom. V popoldanskem finalnem bloku je priložnost izkoristil z iponom in drugič v tretjem medsebojnem dvoboju na uradnih tekmah ugnal Andrasija. S tem je osvojil svojo prvo medaljo na grand slamih in hkrati zabeležil prvo uvrstitev na zmagovalni oder svetovne judo turneje. Z uspehom v Budimpešti je osvojil tudi pomembne točke v kvalifikacijah za olimpijske igre.
Po zmagi je Štarkel za Judo zvezo Slovenije dejal, da mu je po osvojeni medalji odleglo. "Po pravici povedano, sem si včeraj med vožnjo na tekmo dejal, da uvrstitev med prvo sedmerico takoj podpišem. Danes sem si v repasažu rekel, naj se s tem ne zadovoljim, pojdi naprej, saj lahko dobiš medaljo," je dejal. "Kar velikokrat sem bil blizu na teh tekmah. Danes sem glavo morda nekoliko bolj 'poštimal'. Velika sprememba je tudi delo z osebnim trenerjem, najbrž se tudi to pozna," je dejal in dodal, da bo to dobra popotnica za svetovno prvenstvo v Bakuju: "S to popotnico se te tekme veselim. A videli bomo, kaj bo tam, borba po borbo."
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