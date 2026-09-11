Judoist David Štarkel do bronaste kolajne na turnirju v Budimpešti

Tridesetletni judoist Impola je danes sprva ugnal Belgijca Oliverja Naerta in Kazahstanca Nuradila Alzhana, preden ga je v četrtfinalu premagal Ukrajinec Artem Lesjuk, ki je bil od Slovenca boljši že v šestnajstini finala evropskih prvenstev 2024 in 2026.

Priložnost za medalje si je nato priboril v repasažu z zmago nad Portugalcem Bernardom Tralhaom Fernandesom. V popoldanskem finalnem bloku je priložnost izkoristil z iponom in drugič v tretjem medsebojnem dvoboju na uradnih tekmah ugnal Andrasija. S tem je osvojil svojo prvo medaljo na grand slamih in hkrati zabeležil prvo uvrstitev na zmagovalni oder svetovne judo turneje. Z uspehom v Budimpešti je osvojil tudi pomembne točke v kvalifikacijah za olimpijske igre.