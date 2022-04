Davidovich Fokina je senzacija Monte Carla: po Noletu padel še Dimitrov za finale mastersa

Alejandro Davidovich Fokina je senzacija turnirja v Monte Carlu, potem ko je nase opozoril že v drugem krogu, ko je ekspresno zaključil pot Novaka Đokovića v zanj domačem Monte Carlu. Gre sicer za Španca, a ima korenine precej bolj vzhodno, kot je mogoče razbrati tudi iz nič kaj španskega priimka. Alejandrov oče je namreč nekdanji boksar judovskih korenin z rusko-švedskim potnim listom, mama pa je Rusinja.

V prvem krogu je 22-letni Španec, specialist za peščene podlage, premagal Američana Marcosa Girona, nato Đokovića, še bistveno bolj gladko kot Nole je nato padel David Goffin, sledila je nova trisetna partija s Taylorjem Fritzem, tudi v polfinalu pa je Španec pošteno utrudil svoje noge – pri zaostanku z 0:2 v tretjem nizu je celo zahteval zdravniški premor –, saj je Grigorja Dimitrova ugnal po treh nizih srditega boja. In ne gre prezreti, da je Dimitrov na poti do polfinala ugnal dva zelo vroča teniška igralca ta hip, Casperja Ruuda, peščenega specialista, in Poljaka Huberta Hurkacza.

Davidovich Fokina bi sicer lahko dvoboj precej bolj mirneje pripeljal do konca že v drugem nizu, saj je vodil s 6:4 in 5:4, nato pa serviral za zmago, toda v prvo ni zdržal tega pritiska. "Nisem igral dobro, bil sem preveč zategnjen, Dimitrov je le vračal žogico v polje. V tretjem nizu sem zaostajal že 0:2 in imel je možnost za da mi še enkrat odvzame servis, a sem se rešil, kar mi je dalo moč, da se sem nadaljeval z borbo in se vrnil ter zmagal," je z nasmeškom na obrazu razlagal Španec. "Tako zelo zelo sem srečen, da sem v finalu. To je uresničitev sanj. O tem sem sanjal kot otrok, zato sem tako zelo srečen," je še dodal 22-letnik.

V finalu se bo Davidovich Fokina pomeril s še enim zelo renomiranim teniškim igralcem, in sicer zmagovalcem dvoboja Alexander Zverev - Stefanos Cicipas.

ATP masters Monte Carlo, polfinale:

Alejandro Davidovich Fokina (Špa) - Grigor Dimitrov (Bol) 6:4, 6:7 (2), 6:3

Stefanos Cicipas (Grč/3) - Alexander Zverev (Nem/2)